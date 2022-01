Documentaire over brand Wouwermanstraat: ‘Het werd een van de grootste stadsbranden in een woonwijk, sinds de Tweede Wereldoorlog’

Geroyeerde DENK-lijsttrekker bouwt aan eigen partij: oud-raadslid Islam Democraten op lijst Haags Belang

Oud-gemeenteraadslid Hasan Küçük maakt zijn rentree in de politiek. Hij staat op plek twee van de kandidatenlijst van de nieuwe partij Haags Belang. Deze partij is opgericht door Abdoel Haryouli, die een paar maanden geleden nog lijsttrekker was van DENK, maar werd geroyeerd door het partijbestuur. Haryouli is nu lijsttrekker van Haags Belang.

De keuze van oud-raadslid Küçük is opmerkelijk, omdat de huidige fractie van Islam Democraten in de Haagse gemeenteraad juist DENK steunt. Fractievoorzitter Tahsin Çetinkaya en de fractievertegenwoordigers Nur Icar en Kamal Abrazi willen niet meer met Islam Democraten aan de verkiezingen meedoen, omdat DENK in Den Haag voor het eerst meedoet aan de verkiezingen. Icar is – na het royement van Haryouli – lijsttrekker van DENK, Abrazi staat op de dertiende plek op de kandidatenlijst.

Küçük zat acht jaar in de Haagse raad namens Islam Democraten, namelijk van 2006 tot 2018. In het dagelijks leven is hij horeca-ondernemer. De reden dat hij weer politiek actief wil worden, is omdat hij zich zorgen maakt over de kloof tussen inwoners en het IJspaleis. ‘Een stad als Den Haag met een grote mate van segregatie, kansenongelijkheid en grotestedenproblematiek snakt naar een partij als Haags Belang. Er gaapt een grote kloof tussen burgers en het stadhuis. Daar willen wij iets aan doen’, aldus Küçük.

‘Meer leerwerkplekken voor studenten en beter diversiteitsbeleid’

Haryouli is blij met zijn ‘running mate’. ‘Hasan kent de stad door en door en heeft laten zien hoe je resultaten kunt boeken door op een rechtvaardige, pragmatische en laagdrempelige manier politiek te bedrijven’, zegt de lijsttrekker van Haags Belang.

‘Als een van de eerste raadsleden heeft hij onderadvisering in het onderwijs op de politieke agenda weten te krijgen. Daarnaast heeft hij tijdens zijn raadslidmaatschap gezorgd voor meer leerwerkplekken voor studenten en een beter diversiteitsbeleid bij de gemeente Den Haag. Tijdens zijn periode in de gemeenteraad heeft hij een belangrijke emanciperende functie en brugfunctie vervuld voor verschillende gemeenschappen in Den Haag’, aldus Haryouli.

