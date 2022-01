Documentaire over brand Wouwermanstraat: ‘Het werd een van de grootste stadsbranden in een woonwijk, sinds de Tweede Wereldoorlog’

Huren in vrije sector stijgen in Den Haag met 6,7 procent

Het huren van een huis in de vrije sector is in Den Haag in een jaar tijd 6,7 procent duurder geworden. De stijging ligt boven het landelijk gemiddelde van 5,3 procent. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius over de laatste drie maanden van 2021 in vergelijking met een jaar eerder.

Voor een woning in onze stad betaalden nieuwe huurders in het vierde kwartaal van 2021 gemiddeld 16,89 euro per vierkante meter. Dat bedrag ligt net onder het landelijk gemiddelde van 17,02 euro per vierkante meter.

Landelijk gezien steeg de prijs van een gestoffeerde huurwoning met 8 procent tot 19,68 euro per vierkante meter, een gemeubileerde woning werd 8,1 procent duurder en kwam uit op 16,39 euro per vierkante meter. De prijs van een kale woning steeg nog sterker. De prijs per vierkante meter van kale woningen kwam uit op 17,02 euro per maand, een stijging van 20,9 procent.

Daling door coronamaatregelen

Vanaf het tweede kwartaal van 2020 zag het woningplatform dat door de coronapandemie de prijzen van huurwoningen voor het eerst in jaren dalen. Ze stelt dat dit komt omdat er minder expats waren en de toeristenverhuur stil kwam te liggen. Daardoor werden de huurwoningen in prijs verlaagd. Toen de expatmarkt in 2021 weer op gang kwam kwam er een einde aan de daling van de huurprijs. Inmiddels zitten die ook weer in de lift omhoog. Wel verwacht ze dat, door de lockdown, wellicht weer tot dalende huurprijzen kan leiden.

Koopmarkt

Ook de effecten op de koopmarkt hebben invloed op de prijzen van de huurwoningen. ‘De prijzen van koopwoningen rijzen de pan uit waardoor het voor starters bijna onmogelijk wordt om zonder een (dubbel) bovengemiddeld salaris in te stromen op de koopmarkt. Nog nooit stonden er zo weinig woningen te koop als op dit moment. Momenteel worden er in heel Nederland zo’n 45.000 woningen te koop aangeboden, waarvan er 26.000 reeds in onderhandeling zijn en slechts 19.000 beschikbaar’, stelt Jasper de Groot, directeur van Pararius.

‘Ontwikkelingen op de koopmarkt hebben een direct effect op de huurmarkt. Woningzoekers die, om wat voor reden dan ook, geen koopwoning kunnen bemachtigen, zijn aangewezen op de huurmarkt. Zij verdienen vaak te veel om aanspraak te maken op een sociale huurwoning en wenden zich dus noodgedwongen tot de vrije sector. Maar juist dit segment is veel te klein om aan de grote vraag te kunnen voldoen.’

LEES OOK: Koophuizen in Den Haag kosten nu zo’n 459.000 euro, 22 procent duurder dan jaar eerder