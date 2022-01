‘Joepie!’ Dierenvoedselbank blij met honderden kilo’s gedoneerd dierenvoer

Bij Geertje van Kranen van Dierenvoedselbank Haaglanden is de blijdschap groot als ze ziet hoeveel dierenvoer er gedoneerd is. Honderden kilo’s kattenvoer, hondenbrokken en hooi voor de knaagdieren worden de vrachtwagen in geladen. Het is het resultaat van de actie #Vrolijkkerstbeest van dierenzaak Pets Place.

‘Hierdoor hoeven we niet meer wakker te liggen’, zegt Van Kranen die een gat in de lucht springt met de donatie. ‘We kunnen weken vooruit.’ Net als de Voedselbank helpt de Dierenvoedselbank de mensen die het niet zo breed hebben. De Dierenvoedselbank heeft in Den Haag zo’n honderd klanten. ‘Ik ben heel dankbaar’, zegt Robin Wetzels die er klant is.

Het dierenvoer komt van dierenzaak Pets Place dat meerdere vestigingen heeft in Den Haag. In aanloop naar de kerstdagen begonnen ze met de actie #Vrolijkkerstbeest. Voor elke foto die baasjes van hun huisdier in kerstoutfit op social media plaatsten, doneerde het bedrijf een kilo aan de Dierenvoedselbank. Voor de Haagse afdeling leverde dat drie volle pallets op.

Chinchilla’s

Het was de tweede keer dat de actie gehouden werd. Dit jaar was er extra aandacht voor knaagdieren. ‘Iedereen denkt in eerste instantie vaak aan honden en katten, maar dan worden de konijnen, cavia’s of de chinchilla’s vergeten’, zegt Finka Kranenburg van Pets Place. Volgend jaar doen ze de actie gewoon weer. ‘Het was fantastisch.’