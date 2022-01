Naast scooters en auto’s plaatst GO Sharing 400 e-bikes in Den Haag

Na de elektrische deelscooters en elektrische deelauto’s zijn er ook elektrische deelfietsen van GO Sharing te vinden in Den Haag. Het deelvervoerbedrijf begint dinsdag met het plaatsen van 400 groene fietsen in onze stad, bedoeld voor korte ritten. Half februari moeten alle fietsen in de stad een plek hebben.

Het kost 18 eurocent per minuut om gebruik te maken van zo’n fiets met een starttarief van 25 eurocent. Om de e-bike in parkeerstand te plaatsen rekent het bedrijf 15 eurocent per minuut. De elektrische fietsen hebben een actieradius tot 60 kilometer, de accu’s worden vervangen zodra ze leeg dreigen te raken.

Het nieuwe vervoermiddel is terug te vinden in de app van het bedrijf, daarin kan een gebruiker een fiets vinden en reserveren.

