Achttien katten leven maand naast overleden baasje: ‘Het is zo verdrietig’

Huren in vrije sector stijgen in Den Haag met 6,7 procent

Op1 biedt excuus aan voor niet ingrijpen na belediging Bruls door Hagenees

Meer in

De talkshow Op1 heeft excuses aangeboden aan burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen omdat ze niet ingreep toen hij in een uitzending werd uitgemaakt voor ‘dikke bal gehakt’. De uitspraak werd gedaan door de Haagse vuurwerkhandelaar Michel Adam.

Hij was te gast om te praten over het vuurwerkverbod wat tijdens de jaarwisseling van 2021 op 2022 werd ingesteld. ‘Ik word een beetje moe van die Bruls, die dikke bal gehakt. Die probeert altijd alles tegen te gaan’, zo zei hij. Bruls is ook de voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Ook 2021 gaan we niet knallend verlaten. Vuurwerkhandelaar Michel Adam. “Dit wordt ineens in de laatste anderhalve maand van je afgepakt. Ik word een beetje moe van die Bruls. Ik begrijp dit zeker helemaal niet.” #Op1 pic.twitter.com/zaRlL4ZQ3K — Op1 (@op1npo) November 19, 2021

Coördinator Bert Huisjes van Op1 laat dinsdag weten dat het ‘ongemakkelijke moment’ is geëvalueerd door de makers van het programma. ‘En iedereen was het ermee eens dat het anders had gemoeten’, aldus Huisjes.

In een interview op NPO Radio 1 gaf Bruls dinsdag aan dat hij het betreurde dat niemand de tafelgast aansprak op de fatshaming. De Eo heeft laten weten dat de presentatoren, Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana, na de uitzending contact hebben gehad met de burgemeester. Zij zouden er ook niet gelukkig mee zijn geweest dat ze niets hadden gezegd.