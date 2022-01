Naast scooters en auto’s plaatst GO Sharing 400 e-bikes in Den Haag

Partij voor de Dieren wil einde aan inzet van politiepaarden en -honden: ‘Onbegrijpelijk dat dit nog wordt toegestaan’

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt worden er bij demonstraties geen politiepaarden of -honden ingezet. ‘Geen enkel dier kiest ervoor om ingezet te worden als voertuig of wapen’, zegt fractievertegenwoordiger Leonie Gerritsen.

De partij wil dat burgemeester Van Zanen bij de politie bezwaar maakt tegen de inzet van de dieren. ‘De politie gebruikt dieren in gevaarlijke situaties, waardoor ze worden blootgesteld aan geweld, en soms zelfs bekogeld worden met vuurwerk of stenen. Dat moet echt afgelopen zijn.’

Een jaar geleden pleitten dierenorganisaties er ook al voor om te stoppen met de inzet van honden en paarden bij rellen. Wat PvdD betreft worden er helemaal geen dieren meer ingezet bij conflictsituaties. ‘Honden en paarden worden getraind om tegen hun natuur in te handelen en worden in gevaar gebracht. Wat dierenwelzijn betreft, is het onbegrijpelijk dat dit nog wordt toegestaan.’

Geen enkel dier kiest ervoor om ingezet te worden als wapen. 🐎🐕

Steeds vaker zien we dieren in gevaar komen in conflictsituaties zoals demonstraties of rellen. Dat moet stoppen!

Ik vertel er zo meer over tijdens #HaagsBakkie @DenHaagFM https://t.co/ZDA7MdLmB3 — Leonie Gerritsen (@L_Gerritsen) January 18, 2022

LEES OOK: Vondst aangespoelde dieren op Zuiderstrand is ‘mini-ramp’, vindt Partij voor de Dieren