PvdA’er bedenkt ludieke naam voor campagne-foodtruck: The Golden Eatting

Voor de campagne van zijn partij, de PvdA, heeft Wouter Booij een ludieke naam bedacht voor de rode foodtruck waarmee ze op pad gaan. Op de ‘roodtruck’ staat, in de stijl van de Golden Earring, ‘The Golden Eating’ te lezen.

‘Het klinkt misschien als een slecht Chinees restaurant, maar ik denk dat mensen de referentie aan The Golden Earring wel herkennen’, legt Booij uit. ‘Je hoeft de eerste klanken van Radar Love of Twilight Zone maar te neuriën, en elke Hagenees doet mee. De verbondenheid die de Golden Earring Den Haag heeft gegeven, past precies bij wat ik wil voelen bij The Golden Eating. Of je nu uit Zuidwest komt of uit Statenkwartier, we zijn allemaal Hagenees. Het is de erfenis van Barry, Cesar, Rinus en George voor Den Haag, en ik kan me geen betere naam bedenken daardoor.’

De PvdA’er stond op een achtste plek op de voorlopige kieslijst van zijn partij, maar trok zich terug omdat hij vond dat witte mannen hun ruimte moeten opgeven voor anderen. Campagne voeren voor zijn partij doet hij uiteraard wel. ‘Voor mij is politiek niet de werkelijkheid van een spierwit IJspaleis. Het gaat over gesprekken voeren met mensen, keer op keer. Ik vind het heel jammer dat ik niet op de lijst meer sta voor de PvdA, maar ik ben wel blij met deze roodtruck. Die staat symbool voor de PvdA die weer volop de wijken in moet gaan. Ik hoop dat dat keihard gebeurt. Ik ben daar in elk geval zeker bij.’

De rode foodtruck moet de komende weken veelvuldig in de stad te zien zijn. ‘Bovendien verbindt eten ook de stad. Een haring van de haringkar bij het Binnenhof, poffertjes op het Malieveld, een bara op het Heeswijkplein, de bamibal van Snackkar de Vrijheid – we kennen het allemaal. Nu komt daar een rijdende Golden Eating bij. Wat mij betreft beginnen we met het uitdelen van Beschuitstuitah met sallûf (broodje bal), toch mijn eigen favoriet. Samen met warme choco.’

Ineens heb je als partij een campagnebus en -limo. Die moeten natuurlijk groengeel 💚💛 en worden voorzien van pakkende teksten. Op naar #GR2022 #dezesradverdientbeter pic.twitter.com/yjFrz4auWq — Richard de Mos 💛💚 (@RicharddeMos) January 14, 2022



De PvdA is niet de enige die goed zichtbaar door de stad zal gaan in haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, ook Hart voor Den Haag/ Groep de Mos heeft een bijzonder vervoermiddel. Twee zelfs. Zij gaan de komende tijd op pad met een campagnebus en -limo.