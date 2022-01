Eerste Mobilitheek met sporthulpmiddelen voor fysiek beperkten geopend in Zuiderpark

Vanaf woensdag kan iedereen uit de Haagse regio met een fysieke beperking die wil bewegen, terecht bij de Mobilitheek voor het lenen en uitproberen van sporthulpmiddelen. De Mobilitheek is gevestigd op het Sportcampus in het Haagse Zuiderpark; geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend oriënteren en laten voorlichten.

De Mobilitheek komt voort uit het project Onbeperkt 070, waarbij de gemeente jaarlijks op zoek gaat naar de beste initiatieven rondom toegankelijkheid en inclusie. Wethouder Kavita Parbhudayal test er samen met eerste gebruiker Charles Crown een speciale fiets. ‘De Mobilitheek maakt het mogelijk dat ook mensen met een beperking kunnen sporten en bewegen en daardoor met anderen in contact komen. Volwaardig, zelfstandig, maar wel met professioneel advies en zo nodig ook professionele begeleiding’, aldus Parbhudayal.

De toegankelijkheid tot sporthulpmiddelen moet mensen helpen een activiteit te vinden die bij ze past en waar nodig begeleiden tot een keuze voor definitieve aanschaf. ‘De aanschaf van hulpmiddelen kan duur zijn. Maar nu kun je ze dus eerst lenen en uitproberen. De Mobilitheek maakt dat mogelijk’, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer.

Mensen met een lichamelijke beperking kunnen terecht bij de Mobilitheek door hier een afspraak te maken. Na het adviesgesprek worden de sporthulpmiddelen getest en aangepast. Deze kunnen enige tijd geleend worden om uit te proberen.

Die Mobilitheek is gevestigd op de Sportcampus in het Zuiderpark.

