Hart voor Den Haag grootste partij in peiling, D66 en VVD op twee en drie

Wanneer er nu verkiezingen zouden zijn dan wordt Hart voor Den Haag/ Groep de Mos opnieuw de grootste partij van de stad, zij krijgt 20 procent van de stemmen. D66 volgt op een tweede plek met 14 procent van de stemmen. Daarna volgt de VVD, op nipte afstand met 13 procent. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond, uitgevoerd in opdracht van D66. ‘Den Haag staat voor een duidelijke keuze’, reageert D66-lijsttrekker Robert van Asten.

Van de coalitiepartijen is enkel bij D66 (14 procent) en de PvdA een plusje te zien in de peiling. De partij van Martijn Balster ziet een kleine stijging en zou 7 procent van de stemmen krijgen. De VVD daalt nipt naar 13 procent, GroenLinks zou 8 procent van de stemmen halen, het CDA raakt een derde van haar achterban kwijt en komt uit op 4 procent van de stemmen.

Bij de oppositie is er groei voor De Mos (20 procent) en de Partij voor de Dieren (7 procent). Nieuwkomer DENK wordt gepeild op 4 procent van de stemmen, Forum voor Democratie kan op 2 procent rekenen en 50PLUS ziet geen stemmers haar kant op komen. De achterban van ChristenUnie/SGP en SP blijft gelijk. De Haagse Stadspartij (3 procent) en PVV (4 procent) zien hun achterban kleiner worden.

Tweestrijd

Omdat in de peiling de VVD, evenals CDA en GroenLinks, juist daalt en D66 stijgt ziet Van Asten tekenen van een tweestrijd tussen zijn partij en die van De Mos. ‘Den Haag heeft een duidelijke keuze tussen progressief en verantwoord aan de ene kant, en rechts en populistisch aan de andere kant. De vraag in het stemhokje op 16 maart is simpel: aan wie durft u de sleutels van de stad te geven?’ De Mos op Twitter in reactie op de peiling van De Hond: ‘Aha, nou weten we waarom die D66-rakkers ons zo aan het bashen zijn: pure angst!’

Ondanks het forse verschil ziet Van Asten genoeg kans om de partij van Richard de Mos in te halen. ‘Onze partij staat er goed voor. D66 heeft voor een progressief en groen regeerakkoord gezorgd met ministers die vertrouwen geven. Iedereen in de stad van Vrede en Recht heeft gezien wat D66 kan betekenen voor onze toekomst.’

Daarnaast zijn de verschillen tussen de partijen groot, zo zegt hij: ‘Wij geven meer ruimte aan mensen en aan groen, in plaats van meer ruimte aan auto’s. Wij willen meer woningen bouwen, in plaats van mensen wegsturen. Wij hebben een lijst die de de diversiteit van Den Haag weerspiegelt, en niet een lijst die qua diversiteit meer lijkt op een Volendams mannenkoor.’

Grootste partij van de stad in peiling

‘Nog voor de campagne goed en wel begonnen is wordt Hart voor Den Haag als grootste partij van de stad gepeild’, reageert De Mos op Twitter. ‘Willen we de macht van de zittende elite doorbreken en terugkeren in het stadsbestuur moeten we doorgroeien naar 14 a 15 zetels.’

Kritiek op peiling

De door Maurice de Hond uitgevoerde peiling kan ook op kritiek rekenen. De Gelderlander merkte dat, na een gelijksoortige peiling in Nijmegen, niet duidelijk is hoeveel deelnemers er ondervraagd zijn.