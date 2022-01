‘Fitte Floddertjes’ sporten in museum, ‘knipgraag’ publiek in theaters en Greens annuleert actie

Verschillende theaters en musea voerden vandaag als ‘Kapsalon Theater’ of ‘Museum Gym’ actie. De culturele instellingen zijn, samen met bioscopen en horeca nog zeker tot 25 januari gesloten. Met de actiedag wil de culturele sector de onvrede kenbaar maken over het coronabeleid van het kabinet. De actie ‘Kapsalon Theater’ is een idee van cabaretiers Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries. Bij de deelnemende theaters en musea gelden de coronamaatregelen, waaronder het coronatoegangsbewijs en het houden van afstand.

Woensdag kreeg de Koninklijke Schouwburg heeft een officiële waarschuwing van de gemeente gehad. De locatie heeft desondanks besloten de actie Theater Kapsalon door te zetten. Ook bij Amare zijn er boa’s langsgekomen. Francis van Broekhuizen repeteerde een nummer met een toepasselijke tekst en bij Beeld en Geluid en in het Kinderboekenmuseum werd gesport.

Lees hieronder verder hoe de dag is verlopen.

Greens annuleert actiemiddag na boa-bezoek

Restaurant Greens heeft haar actie voor woensdag geannuleerd. ‘In tegenstelling tot vele andere theaters die hun actie momenteel voeren hebben wij vandaag al tweemaal bezoek gehad van zowel de handhaving (BOA’s) als de politie om ons te waarschuwen dat als wij de actie voortzetten wij (met zekerheid) een sluiting en boete tegemoet kunnen zien’, zo valt op Facebook te lezen. ‘U begrijpt dat wij dit risico als (sociaal) ondernemer niet kunnen/willen lopen.’ Men is wel geopend voor het afhalen van bestellingen.

Boa-bezoek in Amare

In Amare is om 15.00 uur een muziekoptreden begonnen, zoals gepland. Kort daarna kwamen er drie boa’s binnen. Zij kondigden aan foto’s te nemen en een rapport op te maken. Daarna verlieten ze het cultureel centrum weer.

Zakelijk directeur Leontien Wiering verwelkomde de gasten. ‘We missen jullie, we missen het publiek’, zei ze. De bedoeling is dat de voorstelling wordt afgemaakt en zoals gepland eindigt om 16.30 uur.

‘Knipgraag publiek’

Cabaretier Sjaak Bral is klaar voor zijn bijdrage: ‘Showtime! Knipgraag publiek’. Terwijl er in Kapsalon Diligentia wordt gewerkt met het haar zorgt de cabaretier voor Verknipte Humor.

Boa’s van de gemeente Den Haag hebben poolshoogte genomen bij Diligentia, meldt een verslaggever van mediapartner Omroep West. Het protest gaat wel gewoon door.

‘Fitte Floddertjes en actieve Abeltjes’

In het Kinderboekenmuseum kwamen woensdag 20 ‘fitte Floddertjes en actieve Abeltjes’ om de bijzondere sportles daar mee te maken. Het museum veranderde voor even in een sportschool onder leiding van sportinstructeur Paulina Henao. ‘Wij willen met deze actie aandacht vragen voor de culturele sector die voorziet in een essentiële levensbehoefte’, zegt directeur Aad Meinderts.

‘Aangetoond is dat we verantwoord open kunnen en we kunnen niet langer zwijgend toezien hoe de cultuur achter in de rij moet plaatsnemen. Het verlangen weer open te gaan is groot bij onze medewerkers, vrijwilligers en vooral onze bezoekers. De actie is een noodkreet aan de politiek: “Hallo, wij zijn er ook nog!” We hebben ons lang genoeg gedragen als de braafste van de klas.’

‘Telkens weer’

Ook Francis van Broekhuizen zal vandaag op het podium staan bij de Kapsalon Diligentia. In een video op Twitter laat ze een deel van haar repetitie met Gregor Bak zien. ‘We hebben één liedje wat zó toepasselijk is’, zegt zeg om vervolgens ‘Telkens weer’ van Willeke Alberti te zingen. Ze heeft er zichtbaar zin in vandaag: ‘actievoeren mensen!’

Officiële waarschuwing voor Koninklijke Schouwburg

De Koninklijke Schouwburg heeft een officiële waarschuwing van de gemeente gehad. De locatie heeft desondanks besloten de actie Theater Kapsalon door te zetten, zo zegt een woordvoerder.

De boa’s hebben woensdagmiddag in de foyer van de Koninklijke Schouwburg gesproken met de directeur en een officiële waarschuwing uitgedeeld. Inmiddels is de zaal van de schouwburg volledig gevuld met bezoekers. Alle bezoekers houden anderhalve meter afstand en hebben hun QR-code laten scannen.

Handhaving

Een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen liet dinsdag aan Den Haag FM weten dat de coronamaatregelen ook op deze actiedag worden gehandhaafd. ‘We handhaven zoals we dat hele crisis hebben gedaan.’ Dat gebeurt aan de hand van steekproeven en wanneer er meldingen binnen komen. ‘Ons uitgangspunt is het naleven van de regels.’ Bij excessen zal er worden opgetreden. In eerste instantie zullen mensen worden aangesproken, dan volgt een formele waarschuwing voor een boete wordt uitgedeeld.

Openbare repetitie Nationaal Toneel in de Schouwburg als protest tegen corona sluiting. Geen kapper als smoes. pic.twitter.com/zaELElCt4N — Ferry Mingelen (@FerryMingelen) January 19, 2022

‘We zijn al twee jaar het braafste jongetje van de klas’

In Museum Beeld en Geluid Den Haag wordt actief gesport door mensen in kleurrijke trainingspakken in de stijl van de jaren ’80. Het museum organiseert een bootcamp voor maximaal 20 mensen per keer. ‘We willen het wrange verschil laten zien dat de sportscholen wel open mogen en de musea niet’, zegt directeur Elke Smelt tegen mediapartner Omroep West.

‘We zijn al twee jaar het braafste jongetje van de klas en willen bewijzen dat we binnen de mogelijkheden veilig open kunnen. We vinden het geoorloofd om ons één dag niet aan de regels te houden’, zegt ze over het feit dat het museum eigenlijk dicht moet zijn. ‘Ik heb nog geen boa’s gezien’, vertelt Smelt tijdens de eerste bootcamp rond 12.15 uur. ‘Maar misschien komen ze nog.’

LEES OOK: Sjaak Bral treedt op in ‘Kapsalon Diligentia’ en de Boléro klinkt in ‘Amare Gym’ op actiedag culturele sector