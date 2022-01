Opbouw in Kikkerstraat wordt minder hoog en krijgt ‘klassieke kap’

De opbouw bovenop het pand van voormalig restaurant La Rana op de hoek van de Kikkerstraat en de Stationsstraat in de Stationsbuurt krijgt ‘een klassieke kap’. Dat laat het stadbestuur weten in reactie op vragen van de Haagse Stadspartij. De initiatiefnemer heeft het ontwerp aangepast waardoor er geen hoge opbouw bovenop het pand zal komen. ‘Initiatiefnemer heeft te kennen gegeven een gewijzigd plan in te willen dienen, waarbij een laag komt te vervallen.’

‘Ook dit plan is gelukkig van de baan’, reageert raadslid Peter Bos (HSP) op Twitter. ‘In reactie op mijn vragen antwoordt het college dat de aanvraag op 14 december 2021 is ingetrokken. De initiatiefnemer heeft te kennen gegeven een gewijzigd plan in te willen dienen, waarbij een laag komt te vervallen.’ Het voornemen voor een hoge opbouw zorgde voor protest in de buurt, een petitie daartegen werd door honderden mensen gesteund.

Uit de antwoorden van het stadsbestuur blijkt dat de ruimte op de begane grond een restaurant blijft. De woning op de eerste verdieping zal worden vernieuwd en de bestaande kapverdieping maakt plaats voor een volledige verdieping en een nieuwe kapverdieping. ‘Aldus worden 3 nieuwe appartementen gerealiseerd, elk bestaande uit een bouwlaag.’ Het gewijzigde plan voldoet aan het bestemmingsplan, zo laat men weten. Al is het wel zo dat het nieuwe plan nog ingediend moet worden.

LEES OOK: Honderden mensen steunen petitie tegen opbouw in Kikkerstraat