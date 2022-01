Opnieuw stijging in aantal besmettingen: 8.444 positieve tests in tweede week van het jaar

Sjaak Bral treedt op in ‘Kapsalon Diligentia’ en de Boléro klinkt in ‘Amare Gym’ op actiedag culturele sector

Verschillende Haagse theaters doen woensdag mee met de landelijke actie ‘Kapsalon Theater‘ waarbij de zalen worden omgebouwd tot kapsalon. Daarnaast zullen verschillende musea meedoen aan het initiatief ‘Museum Gym’, daarmee ondersteunen ze de actie en gaan ze ook voor een dag open. Bij Amare aan het Spuiplein zal de Boléro klinken en je zit met Sjaak Bral lachend op de stoel van ‘kapsalon’ Diligentia.

Met het ombouwen van theaters tot een kapsalon, massagestudio of een schoonheidssalon kunnen ze toch gasten ontvangen. Tijdens een knipbeurt zullen verschillende artiesten optreden. In Den Haag hebben Het Nationale Theater, Studio LOOS, Theater Diligentia, Restaurant Greens, Theater & Filmhuis Dakota, Amare en Theater De Nieuwe Regentes gezegd mee te doen aan de actiedag.

‘Het is bijna maart, dan zijn we al twee jaar in onzekerheid aan het opereren’, zegt HNT-directeur theater Cees Debets. ‘Je probeert als theater en met de gezelschappen klaar te staan als het weer mag. Maar wanneer dat is, dat weten we nooit zeker.’ Maarten Bakker, directeur Theater en Filmhuis Dakota: ‘Als we als culturele sector niet van ons laten horen dan zijn we straks overgelaten aan de kunstverkoop in bouwmarkten en de Ikea. Daarom doen wij mee aan ‘Kapsalon Theater’ en ondersteunen we hiermee de landelijke actie.’

Landelijke actiedag

Met de actiedag wil de culturele sector de onvrede kenbaar maken over het coronabeleid van het kabinet. Samen met de horeca zijn zij nog zeker tot en met 25 januari gesloten. De actie ‘Kapsalon Theater’ is een idee van cabaretiers Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries. Bij de deelnemende theaters en musea gelden de coronamaatregelen, waaronder het coronatoegangsbewijs en het houden van afstand.

‘Nijpende situatie’

De theaters zeggen veilig open te kunnen: ‘Theaters hebben anderhalf jaar ervaring met het organiseren van corona-proof programma’s, met reservering, instructies, 1,5 meter afstand, desinfectie, in- en uitgeleide en het checken van QR-codes.’ Het doel van de actie is om ‘politiek Den Haag wakker te schudden en de nijpende situatie in de cultuursector onder de aandacht brengen’.

Museum Gym

Ook zullen verschillende musea de deuren openen voor ‘Museum Gym‘, onder meer in Beeld en Geluid Den Haag kan een bootcamples gevolgd worden. Terwijl bij Amare het Residentie Orkest de muziek van de Boléro laat klinken tijdens de work-outs die ze organiseren. Bij het Kinderboekenmuseum is er vanaf de lunch een sportles, in het Museon is er een workout waar men aan mee kan doen en bij Panorama Mesdag is een kunstbooster te halen. Ook het Mauritshuis doet mee, daar is om 16.00 uur een bootcamp.

‘Terwijl artiesten weer kunst kunnen maken, dansen, zingen, spelen en schilderen, mag publiek daar nog geen kennis van nemen. Hoewel het op voorscholen weer mogelijk is om museumlessen te geven, is het met name voor de musea onbegrijpelijk dat zij niet volgens veiligheidsvoorschriften open mogen’, zo laten de voorzitters van Directieoverleg Podiumkunsten Den Haag en Directieoverleg Musea Den Haag weten.

Handhaving

Een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen laat weten dat woensdag de coronamaatregelen worden gehandhaafd. ‘We handhaven zoals we dat hele crisis hebben gedaan.’ Dat gebeurt aan de hand van steekproeven en wanneer er meldingen binnen komen. ‘Ons uitgangspunt is het naleven van de regels.’

Bij excessen zal er worden opgetreden. In eerste instantie zullen mensen worden aangesproken, dan volgt een formele waarschuwing voor een boete wordt uitgedeeld.

Programmering bij Kapsalon Theaters

Cabaretier Sjaak Bral staat woensdagmiddag tussen 15.30 uur en 16.45 uur op het podium van Diligentia, ook Francis van Broekhuizen, Lucinda Sedoc en Kiki Schippers zullen daar optreden.

Om 17.00 uur opent Greens haar deuren. ‘Vanwege haar culturele programma heeft Greens besloten mee te doen met deze actie. Net even anders omdat we geen theater zijn, maar minstens zo gemeend’, zo laat ze weten. Zij openen het terras waar een drankje kan worden afgehaald, het gelegenheidstrio Jaime Nanoha, Vita Pagie & Max Douw zal er een optreden geven.

Michael Varekamp en Tess Merlot geven twee optredens (14.30 uur en 15.45 uur) in Dakota. Om kwart voor vier is er ook een tweede optreden en wel van Riza Tisserand en Kalpanarts.

In De Nieuwe Regentes wordt de actie gevoerd van 14.30 tot 17.00 uur. Er zijn optredens van Aleksandra Popovska, De Dutch Don’t Dance Division, Lilo van Girls in Woods, Tess Merlot & Jaïr Stunt, Carlos Ema & Erminia Fernández Córdoba.

Het Nationale Theater staat woensdagmiddag tussen 12.00 en 13.30 uur ook op de planken. ‘Het publiek kan in de Koninklijke Schouwburg één uur lang repetities en previews bijwonen van voorstellingen waar op dit moment aan gewerkt wordt.’

Een overzicht van theaters die meedoen aan Kapsalon Theater vind je hier.

Check op deze pagina waar Museum Gym zal plaatsvinden.