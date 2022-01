Gemeenteraad vergadert over toekomst voor Zuidwest, Pribapand in Grote Marktstraat en aanpak straatintimidatie

De gemeenteraad vergadert donderdag over het initiatiefvoorstel ‘Hoop & Optimisme in een sterk Zuidwest’, een plan voor woningen in het Pribapand in de Grote Marktstraat en de aanpak van straatintimidatie. De vergadering is vanaf 10.00 uur live te volgen via het tv-kanaal van Den Haag FM.

Hart voor Den Haag heeft een initiatiefvoorstel geschreven om Zuidwest er weer bovenop te krijgen. De gemeente werkt met het Rijk en verschillende andere partijen al samen aan de Regio Deal Den Haag Zuidwest, met precies hetzelfde doel: de situatie in Zuidwest verbeteren. In 2018 is bekendgemaakt dat Zuidwest 7,5 miljoen euro krijgt van het kabinet. De gemeente trekt nog eens 10 miljoen euro uit voor de plannen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos ziet de grootste problemen in vier wijken: Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk. ‘Wij doen in dit initiatiefvoorstel een aantal voorstellen om de gestelde pijlers en doelen te halen. Participatie betekent vooral meedoen. Kansen op school en werk’, schrijven de raadsleden Richard de Mos en Arjen Dubbelaar. Hun initiatiefvoorstel wordt donderdag door de raad besproken.

Pribapand

Verder ook aandacht voor de plannen voor het zogeheten Pribapand tussen de Haagse Grote Marktstraat en Vlamingstraat. Het pand wordt gesloopt om plek te maken voor nieuwbouw. De bedoeling is dat er zo meer ruimte komt voor woningen in het centrum en dat daardoor de nu nog onaantrekkelijke Raamstraat met blinde gevels een prettigere plek wordt.

De raad besluit over het planuitwerkingskader: daarin staat wat de wettelijke of beleidsmatige eisen zijn en welke onderdelen als kansen of wensen worden gezien.

Straatintimidatie

De gemeente heeft een plan van aanpak opgesteld om straatintimidatie tegen te gaan. ‘Respect hebben voor elkaar en elkaar respectvol benaderen is de basis voor een veilige samenleving. Straatintimidatie is daarom onacceptabel. Het blijkt dat vooral vrouwen en de queer gemeenschap regelmatig worden geconfronteerd met straatintimidatie’, schrijft het college.

Het stadsbestuur doet daarom enkele voorstellen, zoals het inzetten op preventie en bewustwording, bijvoorbeeld via campagnes zoals Orange The World. Ook de meldingsbereidheid moet omhoog: de gemeente ontwikkelt een queer-specifieke en een vrouw-specifieke sociale kaart. Deze bestaan uit informatie over formele en informele organisaties zodat personen beter weten waar ze terecht kunnen en ondersteund worden. Verder moet ook de veiligheid op straat worden verbeterd. Zo kunnen in 2022 alle boa’s van de gemeente de training Stand Up van Fairspace volgen en worden er hotspots geïnventariseerd. Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt aangedrongen op een aanpassing van de wet, zodat er kan worden gehandhaafd op straatintimidatie en dat dit strafbaar kan worden gesteld.