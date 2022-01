Gemeenteraad vergadert over toekomst voor Zuidwest, Pribapand in Grote Marktstraat en aanpak straatintimidatie

Haagse Stadspartij wil mystery guest inzetten om bedrijven te controleren op discriminatie

Wat de Haagse Stadspartij betreft zet de gemeente Den Haag onder andere een mystery guest in om het lokale bedrijfsleven te controleren op bijvoorbeeld discriminatie bij sollicitaties of ongelijke kansen op de huizenmarkt. Dat stelde kandidaat-raadslid Yussuf Abdi van de Haagse Stadspartij voor in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.

De nummer 4 op de kieslijst van de Haagse Stadspartij heeft zelf ook weleens de proef op de som genomen of hij meer kans maakt op een baan of een woning als ‘Piet de Vries’ of als iemand met een buitenlandse naam. Hij constateert dat er helaas nog steeds sprake is van discriminatie. Ook vreest hij de opkomst van rechts-populistische partijen in de Haagse gemeenteraad. Hij ziet zichzelf in de toekomst dan ook niet samenwerken met deze partijen.

