Nassaubuurt schrijft boze brief om verhuizing van Parkpop naar Malieveld te stoppen

De bewoners van de Nassaubuurt zijn fel tegen de mogelijke verhuizing van familiefestival Parkpop naar het Malieveld. ‘Het geeft teveel lawaai’, zegt Sander van Sonsbeek namens de bewoners. ‘En er is al zoveel lawaai door de talloze demonstraties vanaf het Malieveld komt.’ Ze hebben hun onvrede geuit in een brief aan de gemeente.

Parkpop kondigde vorig jaar aan het Zuiderpark als locatie te willen inruilen voor het Malieveld in het centrum van de stad. Die plek is beter bereikbaar waardoor het festival zich beter op de kaart kan zetten. Die aankondiging verliep niet zonder horten of stoten. Zo werd een petitie meer dan 2.200 keer ondertekend en is een meerderheid van de gemeenteraad tegen de verhuizing.

‘Kans dat Parkpop uit de stad verdwijnt’

Toch zijn er ook voorstanders. Namelijk de politieke fractie van D66. ‘Als we Parkpop in Den Haag willen behouden, en als we het festival gratis willen laten blijven, dan moeten we met de organisatoren meegaan. Anders lopen we de kans dat het uit onze stad verdwijnt’, zegt raadslid Anno Fekkes.

Tegen de buurtbewoners zegt hij dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. ‘Er komt een locatiebeleid. Daarin staan allerlei maatregelen waar evenementen zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld de richting van het geluid. Dat voorkomt al veel problemen’, aldus Fekkes.

‘Onze ervaring is dat er structureel niet wordt gehandhaafd’

In de Nassaubuurt blijven ze tegenstander van de aanstaande verhuizing van het festival. ‘Organisatoren zien vaak geen noodzaak om zich aan de geluidsnormen te houden’, zegt van Sonsbeek. ‘Bovendien is onze ervaring dat er structureel niet wordt gehandhaafd.’

Daarnaast wil hij dat het stadsbestuur luistert naar de gemeenteraad die in meerderheid tegen de verhuizing is. De oproep van de raad heeft verantwoordelijk wethouder Saskia Bruines (D66) voorlopig nog naast zich neergelegd. Van Sonsbeek is er niet over te spreken. ‘Als ze niet luistert naar het hoogste orgaan van de gemeente, namelijk de gemeenteraad, dan moet ze aftreden.’

Voorlopig ligt de bal om definitief te beslissen of Parkpop nou wel of niet op het Malieveld gehouden wordt bij het stadsbestuur. De weerstand neemt in ieder geval toe.