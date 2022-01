Raadslid maakt PVV’er uit voor ‘sneue flikker’, politici reageren verbijsterd

Het onafhankelijke raadslid Frans Hoijnck van Papendrecht heeft donderdagavond tijdens de raadsvergadering hard uitgehaald naar een collega-raadslid. Hij noemde PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis een ‘sneue flikker’. Collega’s zijn verbijsterd over deze bejegening.

Hoijnck deed dat in een app-groep waarin alle raadsleden met elkaar spreken vanwege de digitale stemmingen. De app-conversatie is ingezien door Den Haag FM.

In de groep stelde Hoijnck dat hij niet op de hoogte was van het feit dat de stemmingen niet om 20.00 uur, maar om 20.30 uur zouden beginnen.

‘Niet relevant’

Hoijnck concludeerde: ‘Daar had/heb ik geen bericht over ontvangen als (nieuwe) Groep Hoijnck. Dan zal Groep Roopram ook wel ongeïnformeerd zijn.’ Vervolgens vroeg hij aan de griffier: ‘Heeft zij (Janice) zich formeel afgemeld?’

Daarop antwoordde PVV’er Kruis dat die vraag irrelevant is. Hoijnck schreef in kapitalen ‘SNEUE FLIKKER’ in reactie op Kruis.

Kruis: ‘Zorgwekkend’

Kruis noemt het in reactie aan Den Haag FM ‘zorgwekkend’ dat hij zo wordt bejegend. ‘Dat iemand naar aanleiding van een neutrale opmerking zo woedend reageert’, vindt hij vreemd. ‘En blijkbaar heeft hij de nota van Van Alphen niet gelezen, anders had hij wel ‘sneue queer’ gezegd’, zegt Kruis met een knipoog naar een voorstel van oud-wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) waarin werd voorgesteld om homo’s, lesbiennes en transgenders voortaan ‘queer’ te noemen.

Andere raadsleden reageren verbijsterd op de app’jes. ‘Het laat zien hoe grof en verhard de politiek is’, zegt VVD-raadslid Judith Oudshoorn tegen Den Haag FM. ‘Bizar’, noemt een andere VVD’er het. ‘Dit kan echt niet’, zegt een D66’er in de groepsapp. Een ander D66-raadslid probeert de boel de kalmeren: ‘Zullen we dit gewoon ff niet doen zo?’

Burgemeester: ‘Ik vind dat dit niet kan. Punt.’

De app’jes leiden ook tijdens de digitale raadsvergadering tot een minutenlang verhit debat. Fatima Faïd (Haagse Stadspartij) is woedend en neemt het woord terwijl de vergadering nog niet eens is begonnen. ‘Doet u nou ook rustig’, maant burgemeester Jan van Zanen haar. Van Zanen stelt vervolgens: ‘Ik zag net in de app inderdaad een uitroep waarvan ik vind dat dit niet kan. Punt.’ Faïd is blij dat de burgemeester dat ook vindt.

"Ik vind dat dit niet kan. Punt", zegt burgemeester Jan van Zanen tegen raadslid dat collega-raadslid 'sneue flikker' noemde. Fractieleider @FatimaFaid (Haagse Stadspartij) kaartte het aan: "Ik vind het onacceptabel dat een lid van onze gemeenteraad dat tegen een ander lid zegt." pic.twitter.com/KmZpj117Yx — Ivar Lingen (@IvarLingen) January 20, 2022

Hoijnck krijgt vervolgens het woord. ‘Als ik een ongelukkige uitdrukking heb gebruikt, dan spijt het mij.’ Zijn excuses worden geaccepteerd door Faïd, maar niet door Kruis. Hij noemt het ‘absurd’.

Ontevreden

Hoijnck van Papendrecht was dit weekend ook al in het nieuws. Toen maakte hij bekend dat hij de fractie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos verliet. Hij was ontevreden over zijn plek op de kandidatenlijst. Hoijnck kreeg namelijk de 23e plek toebedeeld, maar partijleider Richard de Mos zou hem een hogere plek op de lijst hebben beloofd. Daarom stapte hij op als raadslid van die partij. Hij is nu onafhankelijk raadslid.

De politicus begon in 2018 nog als raadslid namens 50PLUS, maar ging vervolgens verder als Partij voor de Toekomst. Daarna was hij korte tijd onafhankelijk raadslid namens Groep Hoijnck. Vervolgens sloot hij zich weer aan bij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. En nu is hij dus partijloos tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

