The Hague Royals verliest wederom van ZZ Leiden

The Hague Royals speelde woensdagavond voor de vierde keer deze maand tegen ZZ Leiden. De Leidenaren zonder smaakmaker en international Worthy de Jong liepen in het vierde kwart eenvoudig weg maar van een oor wassing was dit keer geen sprake en bleef de schade beperkt voor de hofstedelingen met uiteindelijk een gat van 14 punten: 80-66

De vierde en laatste wedstrijd van dit seizoen voor The Hague Royals tegen de regerend landskampioen ZZ Leiden kende een prima begin voor de Hagenaren. Arben Camaj schoot de geel-groenen vanachter de driepuntlijn op voorsprong: 2-4. Lang ging het gelijk op maar bij het sluiten van de markt trokken de Leidenaren via Jhonathan Dunn en Luuk van Bree het eerste kwart naar zich toe: 16-13

Nieuwkomer in de Leidse ploeg, Lucas Kruithof schiet vervolgens een bommetje raak om de Leidenaren wat lucht te geven: 25-17. In deze fase grossiert The Hague Royals in turn overs en kunnen de mannen uit Leiden eenvoudig weglopen. Tom Ackermans schiet dan nog een bommetje raak om de Hagenaren enigszins in het spoort te houden van de Leidse opponent en kunnen de mannen van Bert Samson gaan rusten met een achterstand van negen punten: 33-24.

Haagse inzinking

Na de rust is daar de inmiddels bekende Haagse inzinking. Na een snoeiharde dunk van de Deense reus in Leidse dienst Asbjorn Midtgaard is de stand binnen twee minuten en lijkt de wedstrijd gespeeld. Nog een keer weten de mannen uit de reidentie de ruggen te rechten en brengen de stand weer terug binnen de 9 punten: 43-34. Dan is het tijd voor Jhonathan Dunn die als een soort Leidse Stephen Curry 3 driepunters op rij laat noteren: 64-38. Captain Kumelis doet vanaf dezelfde afstand in de “dying seconds” vanaf dezelfde afstand nog iets terug maar dan is het leed inmiddels geleden: 64-41.

Leiden gelooft het dan verder wel en wisselt door met als resultaat dat youngster Kruithof zijn tweede drietje raak mag knallen: 67-41. De Leidse scores stagneren en daar mag Den Haag nog gebruik van maken. The Hague Royals profiteert dan nog wel van de vele Leidse slordigheden maar feitelijk is de wedstrijd dan allang gespeeld. The Hague Royals plaatsen dan nog een 14-0 run en sluiten de wedstrijd af met wederom een nederlaag tegen Leiden: 80-66. Leiden plaatst zich hiermee voor de Elite Gold en mag The Hague Royals zijn wonden likken in de Elite Zilver waar wedstrijden gespeeld gaan worden tegen de onderste ploegen uit zowel de Belgische als de Nederlandse competitie voor een laatste ticket in de play-offs.