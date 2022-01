Kim van Keken in Haagse Invloeden over de invloed van de parlementaire pers: tijd voor zelfreflectie?

Zaterdag te gast in Haagse Invloeden: Kim van Keken, onderzoeksjournalist voor onder meer Vrij Nederland, over de invloed en het functioneren van de parlementaire pers. En Sebastian Kruis, fractievoorzitter van de PVV over de campagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Kim van Keken publiceerde deze week samen met journalist Dieuwertje Kuijpers een kritisch stuk over de parlementaire pers. Ze betogen dat de journalisten te vaak de kant van de macht kiezen, en daardoor minder aandacht hebben voor hun controlerende functie. Ook gaat de parlementaire pers te vaak mee met beeldvorming, soms door hen zelf gecreëerd, betogen van Keken en Kuijpers. Hoe groot is de invloed van de parlementaire pers op het parlement maar ook op de samenleving? Voldoet ze nog aan haar controlerende taak? Welke trends en ontwikkelingen ziet van Keken en wat moet er veranderen?

Met fractievoorzitter van de Haagse PVV Sebastian Kruis bel ik over hun campagne en blik ik vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe gaat de PVV campagnevoeren, en met welk verhaal?

Haagse Invloeden

Elke zaterdag 10-11 uur

Live vanuit de bibliotheek aan het Spui