Met deze zeven actiepunten wil de VVD het politietekort oplossen: ‘Veiligheid van de stad staat op het spel’

Het is vijf óver twaalf als het gaat om het politietekort in Den Haag, zegt Frans de Graaf. Volgens de fractievoorzitter van de Haagse VVD komt Den Haag meer dan vierhonderd agenten tekort en weegt dat zwaar op de veiligheid van de stad. De partij stelt zeven actiepunten op om ‘liever vandaag dan morgen’ dit tekort aan te vullen.

‘Het tekort bij de politie-eenheid Den Haag is het grootste van heel Nederland’, zegt De Graaf. Een financiële compensatie zou er als eerste actiepunt voor moeten zorgen dat meer agenten zich hier stationeren. ‘Het werk is hier moeilijker en het leven duurder. Het is dan wel zo eerlijk wanneer het salaris wat hoger is.’ Dit geld zou van de Rijksoverheid moeten komen, ‘maar als die niet over de brug komt, vinden we dat de gemeente geld moet vrijmaken.’

Ziekteverzuim

Als tweede punt zouden agenten voorrang moeten krijgen op een middeldure huurwoning. ‘Agenten verdienen net te veel om sociaal te huren en komen terecht in het segment waar het grote tekort zit. We willen dat iedere agent die van de academie komt de kans krijgt om hier te wonen.’

Een ander punt heeft betrekking op het hoge ziekteverzuim. Agenten zouden meer tussen verschillende bureaus gerouleerd moeten worden om de werklast eerlijker te verdelen. ‘Je hebt moeizamere wijken in Den Haag waar het werk heel zwaar en intensief is en je hebt bureaus waar het werk net zo belangrijk is, maar wat minder ingrijpend. Om de paar jaar wat afwisseling zou kunnen helpen om het verzuim omlaag te kriigen’, aldus De Graaf.

Dit is de volledige lijst met actiepunten van de VVD om het tekort aan politieagenten tegen te gaan: