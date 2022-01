Nieuwe containertuintjes in alle stadsdelen

Komende maanden komen er, verspreid over de hele stad, 25 nieuwe orac-tuintjes bij. Dit is het resultaat van een succesvolle pilot in de stadsdelen Segbroek, Escamp en Centrum. Hieruit blijkt dat, naast meer groen in de straat, de tuintjes zorgen voor minder plaatsing van afval naast de ondergrondse container.

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het groot onderhoud van de containertuintjes, maar er wordt een beroep gedaan op de bewoners om de planten te snoeien en water te geven en het zwerfafval dat er tóch mogelijk tussen terecht komt, op te ruimen. Daarom gaat de gemeente op zoek naar ‘coaches’ die dit, eventueel samen met andere bewoners, op zich willen nemen. Deze containercoaches beschikken over een sleutel om een verstopping in een container te verhelpen en een hotline naar de afdeling vuilophaal. ‘De pilot heeft geleerd dat er overal betrokken omwonenden zijn die deze taak graag op zich nemen en zo hun buurt schoner en groener maken’, aldus wethouder Liesbeth van Tongeren.

In november 2021 nam de gemeenteraad een motie van GroenLinks aan om het aantal containertuintjes uit te breiden. Het college maakt hier nu budget voor vrij om deze uitbreiding in het eerste kwartaal van 2022 te realiseren.

