Omscholingsproject van VVD moet ‘werkende armen’ perspectief bieden en de economie bevorderen

Niet alleen mensen in de bijstand, maar ook zogenoemde ‘werkende armen’ hebben recht op hulp voor een beter economisch vooruitzicht, vindt Minke Hofstra. De fractievertegenwoordiger van de VVD zet in op een plan om deze groep om te scholen naar een baan met meer perspectief en daarmee tegelijkertijd de economie een impuls te geven. ‘Zo snijdt het mes aan twee kanten.’

De economie zit in een crisis, stelt Hofstra. ‘Na het stoppen van de ondersteunende maatregelen, zullen nog meer mensen werk verliezen. De zorgen over de Haagse economie zijn groot. Aan de andere kant zijn er mensen die werken in een branche waar weinig toekomstperspectief is of die een studie hebben gevolgd die niet aansluit op de vacatures die er zijn.’ Deze mensen zouden zich met dit project onder toeziend oog van bedrijven gratis om kunnen laten scholen.

Duwtje in de rug

Hoe die omscholing er in de praktijk uit gaat zien is nog nader te bepalen, ‘maar vaak zal het leren van het vak neerkomen op werken in de praktijk. Je hebt in ieder geval drie dingen nodig: een gemotiveerde werknemer, een begeleidende werkgever en een duwtje in de rug van de gemeente.’ De werkgever speelt hierbij een actieve rol bij de opleiding of stage en de gemeente moet een faciliterende rol gaan spelen door de doelgroep te bereiken en deze te koppelen aan werkgevers met tekorten. ‘Zij moet beide partijen wegwijs maken in de bestaande regelingen’, aldus Hofstra.

Het project is eerder uitgevoerd in Rotterdam en Hofstra is dan ook niet van plan het wiel opnieuw uit te vinden. ‘We gaan daar peilen hoe het gaat en wat ze er precies doen. Het gaat er in ieder geval om dat we mensen die dat nodig hebben een stukje extra perspectief willen bieden en dat dat uiteindelijk leidt tot een stabiele economische situatie.’

De VVD stelt hier schriftelijke vragen over aan het college met het verzoek dit op te pakken. ‘De gemeente moet hier echt werk van maken en ervoor zorgen dat deze doelgroep wordt bereikt en wordt omgeschoold om de tekorten in de bouw, zorg en techniek of ict op te vullen.’