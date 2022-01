Kim van Keken in Haagse Invloeden over de invloed van de parlementaire pers: tijd voor zelfreflectie?

Spuigasten: Frans Hoijnck van Papendrecht over zijn vertrek bij Hart voor Den Haag/Groep de Mos

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag fractievoorzitter Frans Hoijnck van Papendrecht (Groep Hoijnck) te gast.

Gemeenteraadslid Hoijnck van Papendrecht verlaat Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Het raadslid is ontevreden met zijn plek op de kandidatenlijst van de partij. Volgens Hoijnck was hem een verkiesbare plek beloofd door partijleider Richard de Mos, maar hij kreeg de 23e plek toebedeeld.

Hoijnck begon in maart 2018 nog als raadslid van 50PLUS maar heeft inmiddels heel wat politieke omzwervingen gemaakt. Nadat toenmalig landelijk partijleider Henk Krol de ouderenpartij verliet, zat Hoijnck in de raad als Groep Hoijnck van Papendrecht. Even later richtte Krol de Partij voor de Toekomst op en sloot Hoijnck zich hierbij aan. Maar door ruzies bij deze nieuwe partij verliet Krol zijn eigen partij, Hoijnck volgde hem. Hij ging weer verder als zelfstandig gemeenteraadslid. Even later, in november 2020 sloot Hoijnck zich aan bij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De partij groeide daardoor van acht naar negen zetels.

Hoe kijkt Hoijnck terug op zijn tijd bij Hart voor Den Haag/Groep de Mos? Hij is te gast in Spuigasten.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Volg het live op de radio via Den Haag FM, via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of de stream op denhaagfm.nl.

