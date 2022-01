DI-RECT wint Popprijs 2021 tijdens digitale editie Noorderslag Festival

DI-RECT won zaterdagavond de Popprijs 2021 tijdens een digitale editie van Eurosonic Noorderslag, het jaarlijkse popfestival in Groningen. De rockband wint een geldbedrag van 10.000 euro en een beeld van kunstenaar en muzikant Theo Mackaay. De jury prijst de band om hun vernieuwingsvermogen waarmee ze steeds opnieuw relevant blijven.

De popprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de artiest of band die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Met de prijs bevindt DI-RECT zich in het gezelschap van onder meer Anouk, Martin Garrix en de Jeugd van Tegenwoordig. ‘Terugkijkend op een carrière van twintig jaar vol hits mogen we concluderen dat deze artiest nog altijd, en steeds weer opnieuw, relevant is en blijft’, stond in het juryrapport. Daarnaast complimenteerde de jury DI-RECT om hun doorzettingsvermogen tijdens de coronapandemie.

DI-RECT vierde afgelopen jaar hun twintigjarig bestaan met twee uitverkochte jubileumconcerten in Ahoy en was één van de eerste bands die tijdens de pandemie concerten over een livestream speelde. De single Soldier On werd in deze tijd uitgebracht en wordt door de jury gezien als ‘een symbool van hoop en licht in een onzekere tijd’.

‘Het beviel goed om in tijden waarin niks kon toch dingen te blijven doen en te blijven spelen’, reageert Spike na de uitreiking. ‘Heel gek komen we er bijna sterker uit dan dat we erin gingen, terwijl we amper hebben kunnen spelen.’ Als hoogtepunt noemt Spike de twee shows in Ahoy. ‘En dan dit joh!’

