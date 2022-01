Marcel Verreck: ‘Sneue flikker?! Zetel omdraaien en meteen in isolatie’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column spreekt hij over het raadslid Frans Hoijnck (Groep Hoijnck) dat collega-raadslid Sebastian Kruis (PVV) uitschold voor ‘sneue flikker’.

‘Het begint met woorden. Vieze opmerkingen, scheldpartijen, beledigingen. In de Haagse gemeenteraad viel de term ‘sneue flikker’. Ik zou zeggen, omdraaien die zetel en een voorlopig een hele tijd in isolatie’, aldus de columnist.