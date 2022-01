Oud-speler ADO Lex Immers wordt lijstduwer bij Hart voor Den Haag

Lex Immers, voormalig speler bij ADO Den Haag en huidig middenvelder bij SVV Scheveningen, debuteert in de Haagse politiek. Immers staat als lijstduwer op plek 34 bij Hart voor Den Haag voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart.

‘Hart voor Den Haag is de enige partij die echt opkomt voor het belang van de stad’, laat Immers in een persbericht weten. ‘Zij luistert naar wat er leeft onder de mensen en zoekt pragmatische oplossingen bij problemen. Daarom hoop ik dat zij in maart die 14 tot zetels gaan halen, zodat er echt iets verandert in deze stad’.

Het is niet de eerste keer dat Hart voor Den Haag een voetballer op de lijst plaatst. In 2018 stond Tom Beugelsdijk, toen centrumverdediger bij ADO Den Haag, op plek 50 als lijstduwer. Na een gesprek met zijn club trok hij zich echter terug, tot verontwaardiging van Richard de Mos. ADO vond dat voetballers alle aandacht moeten hebben voor de competitie en ‘daar passen politieke activiteiten niet bij.’

De FIFA verbiedt voetballers in een ethische code om politiek actief te zijn, omdat politiek en sport zich niet in elkaars vaarwater zouden moeten begeven. Wat dat betekent voor de positie van Immers bij SVV Scheveningen, is nog niet duidelijk.