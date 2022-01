50PLUS pleit voor ouderenwethouder en maximum aantal huishoudens in de stad

50PLUS doet bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart een poging om terug te keren in de raad, vandaag werd het verkiezingsprogramma bekendgemaakt. De partij pleit voor een eigen wethouder voor ouderen en een maximum aantal huishoudens in de stad.

‘Wij staan voor versterking van de stad en zijn huidige bevolking, in zijn huidige omvang. Groei is door de ligging en de bevolkingsdichtheid van Den Haag bijna onvoorstelbaar’, zo valt in het voorwoord van lijsttrekker Geert Tomlow te lezen.

Den Haag kent ‘de hoogste bevolkingsdichtheid van Nederland’, zo valt in het programma te lezen. Met bijna 550.000 inwoners zit het ‘goed vol’. Mede daarom vindt ze het onverdedigbaar dat nieuwkomers met voorrang worden opgevangen. ‘We kunnen hen eenvoudigweg niet adequaat huisvesten.’

Omdat Den Haag door haar ligging tussen de kustlijn, Wassenaar, Voorburg, Rijswijk en Westland geen kant op kan voor uitbreiding stelt ze voor een streefgetal voor het aantal inwoners te hanteren. Wat 50PLUS betreft betekent dat een maximum van 300.000 huishoudens om de stad ‘leefbaar te houden’. Een te organiseren referendum moet laten blijken of de stad het hier mee eens is.

Sociale woningbouw op gemeentelijke bouwgrond

Op de ruimte die er in de stad nog wel is wil ze dat ‘alle door de gemeente beschikbaar gestelde bouwgrond alleen ingezet mag worden voor sociale woningen’. Verder moeten er regels voor het bouwen, waar nodig, worden aangepast zodat er leeftijdsbestendig kan worden gebouwd.

Ook moet het makkelijker worden een huidige woning aan te passen zodat een oudere daar kan blijven wonen, ook wanneer men een sociale huurwoning heeft.

Eigen wethouder voor vijftigplussers

Zogenoemde ‘nieuwe vijftigplussers’ zijn volgens de partij een aanwinst voor de stad met ‘een omvangrijk reservoir aan tijd, kennis, vaardigheden en sociale netwerken’. Ze ziet ‘een potentiële bron voor mantelzorg, vrijwilligerswerk en nieuwe lokale initiatieven’. Ze pleit daarom voor gericht beleid door middel van een eigen wethouder.

Die wethouder moet er ook voor zorgen dat (landelijk) beleid niet negatief uitvalt voor ouderen. ‘Een Wethouder Ouderenbeleid kan overzien en toezien op de stapelingseffecten van alle wet- en regelgeving zoals het eigen risico in de basisverzekering, de eigen bijdragen voor zorg uit de WMO, kosten van woningaanpassingen en huurverhogingen in relatie tot inkomen.’ Daardoor hoeven eventuele negatieve gevolgen niet achteraf hersteld te worden.

Veiligheid

Om de veiligheid te vergroten wil ze aandacht voor buitenverlichting. ‘Met goede openbare verlichting kunnen mensen zich bij duisternis veiliger in de openbare ruimte bewegen, met goed zicht maar ook zichtbaar voor anderen.’

Daarnaast wil ze meer blauw op straat, een wijkagent of een boa, waar nodig met ondersteuning van de inzet van camera’s. ‘Men zal zich minder ‘misdragen’ als men zich in de gaten gehouden voelt.’

Ook moet er extra toezicht komen op en bij de orac’s in de stad om het illegaal dumpen van afval tegen te gaan. Die boetes werden onlangs door het stadsbestuur al verhoogd en in Laak en Transvaal wordt reeds gewerkt met camerabewaking.

Met haar verkiezingsprogramma hoopt 50PLUS Den Haag na 16 maart 2022 weer terug te keren in de raad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wist de partij één zetel te halen.

Het hele verkiezingsprogramma van 50PLUS Den Haag is hier te vinden.

