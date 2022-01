Cookies, camerabeelden en algoritmes: leer over je online veiligheid in Week van de Digitale Ethiek

Meer in

Waarom moet je niet zomaar je e-mailadres achterlaten, wat doet Facebook met je gegevens en wat doen winkels met filmopnames die ze maken. Dit soort vragen staan deze week centraal in de allereerste Week van de Digitale Ethiek. De gemeente organiseert workshops, debatten en een stadswandeling over online veiligheid en de bescherming van je gegevens.

Het is een week om bewustwording te creëren, vertelt wethouder Saskia Bruines (D66) bij Bob Staat Op. ‘Het is belangrijk dat je bewust bent welke gegevens je achterlaat en waar anderen gebruik van kunnen maken.’

Een voorbeeld is het accepteren van cookies op een website. ‘Ik stel altijd cookies in en druk nooit op alles accepteren’, zegt Bruines. ‘Ik ben er veel tijd en ergernis mee kwijt. Je moet meer doen om iets niet te willen dan wel.’ Toch neemt de wethouder er de tijd voor. ‘Ze maken een eigen profiel, ik heb daar niet altijd zin in.’

En niet alleen online laat je sporen achter. Ook buiten. Zo hangen er bijvoorbeeld camera’s in de stad. ‘De gezichten op de beelden worden meteen geblurd of weggehaald, zodat je nooit gezichtsherkenning kan doen. We houden ons heel streng aan de Wet bescherming persoonsgegevens.’

Naam, adres en geboortedatum

Tijdens de Week van de Digitale Ethiek kan je hier meer over leren. ‘Als je ziet bij hoeveel dingen je je naam, adres, woonplaats en geboortedatum moet invullen. Waarom hebben ze dat eigenlijk nodig? Er zal niet direct altijd iets mee gebeuren maar ze weten wel heel veel van je.’

Niet alleen bedrijven, ook de gemeente heeft veel informatie over inwoners en gebruikt algoritmes. Volgens de wethouder bekijkt de gemeente bij alles wat ze doen of er persoonsgegevens nodig zijn. Daarnaast wordt alles genoteerd, zoals waarom de gegevens nodig zijn en wat er mee gedaan wordt.

Deze week komt er ook een algoritmeregister op de site van de gemeente Den Haag. Daar kan je zien wat de gemeente met bepaalde gegevens doet.

De Week van de Digitale Ethiek is van 24 tot en met 28 januari. Meer informatie vind je hier .