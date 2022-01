Deze vijf Haagse projecten zijn in de race voor een Appeltje van Oranje

‘Kansengelijkheid voor álle jongeren’: dat is dit jaar het thema van de Appeltjes van Oranje, de prijzen die worden uitgereikt aan drie sociale projecten die mensen met elkaar weten te verbinden.nDe winnaars krijgen een bronzen beeldje gemaakt door Prinses Beatrix en een geldbedrag van 25.000 euro om vrij te besteden aan de doelstelling van het project. Van de genomineerden komen vijf initiatieven uit Den Haag.

‘Dat iedere jongere in onze samenleving gelijke kansen heeft is helaas nog niet vanzelfsprekend’, stelt het Oranje Fonds, de organisatie achter de ‘Appeltjes’. De in totaal 39 genomineerde initiatieven dragen volgens het Oranje Fonds bij aan het verkleinen van de kloof tussen jongeren met veel kansen en jongeren met weinig kansen.

Er kan niet meer gestemd worden. Na de pitchdag op 27 januari zal een jury tien tot twaalf projecten selecteren die doorgaan naar de volgende ronde.

Dit zijn de genomineerde projecten uit Den Haag:

Young Leaders Community

Een beweging van ambitieuze leiders die hun talent en passie inzetten voor de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap: dat is de Young Leaders Community. ‘Het is onderzocht dat als je Marokkaans-Nederlands bent, je meer obstakels tegenkomt die het realiseren van kansen moeilijker maken’, zegt voorzitter Idriss. ‘Die kansengelijkheid moet echt beter in Nederland.’

YLC wil bijdragen aan dat doel door de ontwikkeling van programma’s waarin Marokkaans-Nederlandse jongeren hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hierbij krijgen ze trainingen op verschillende vaardigheden en groeien zij uit tot ‘jonge leiders’. Idriss: ‘Iedereen beschikt over unieke talenten. Bij ons gaan jongeren met hulp van een coach met zichzelf aan de slag waardoor ze later beter in staat zijn om kansen te grijpen.’

Het programma van YLC focust zich op karaktervorming, studievaardigheden en sociale vaardigheden om het zelfbeeld waar nodig te verbeteren. ‘Ten slotte worden ze bewust gemaakt van hun rol op deze wereld en hoe ze als actieve burgers zelf het heft in handen kunnen nemen om een mooier morgen te verwezenlijken.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Young Leaders Community (@youngleaderscommunity)

School des Levens

Bij de School des Levens, onderdeel van Stagehuis Schilderswijk, zetten jongeren hun eigen maatschappelijke projecten op met schoolkinderen. Dit gebeurt vanuit hun eigen interesse, passie en leefwereld, waarbij de jongeren deelnemen aan een traject van 6 maanden dat zij kunnen combineren met school of werk. Op dit moment doen elf jongeren hieraan mee. ‘Het is de bedoeling dat ze elkaar en zichzelf door middel van trainingen beter leren kennen’, zegt Yassine. ‘Dit gaat vooral over een netwerk opbouwen en de kijk op de toekomst. Maar ook: waar heeft mijn wieg gestaan en hoe heeft dat invloed op mijn leven en hoe heb ik daar eventueel invloed op?’

Tijdens het traject organiseren de jongeren zelf activiteiten en evenementen. ‘De eerste paar weken weten we dan ook hoe het programma eruit ziet, maar daarna is het aan hen. Zo nemen ze de regie in eigen handen.’ Zo is er met de School des Levens al een voetbalcompetitie voor 90 kinderen opgezet en een 112-veiligheidsdag georganiseerd. De organisatie wil jongeren de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen tot een rolmodel en met hun eigen maatschappelijke activiteit een positieve invloed te hebben op de wijk.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door School Des Levens Den Haag (@schooldeslevens070)

Kamers met Aandacht

Bij Kamers met Aandacht snijdt het mes aan twee kanten. Jongeren die uitstromen vanuit de jeugdzorg krijgen een kamer aangeboden bij een hospita in huis, die op zijn of haar beurt er weer wat gezelligheid bij krijgt. ‘We zagen veel jongeren die het na de jeugdzorg niet in hun eentje redden omdat ze geen vangnet hebben’, zegt projectleider Miranda. Naar aanleiding daarvan zocht ze naar mensen die een kamer over hebben en die wel tegen een zacht prijsje wilde verhuren. ‘Op die manier wordt de jongere niet alleen zelfstandig, maar heeft hij of zij ook een huisgenoot waaraan ze vragen kunnen stellen.’

Op deze manier hoopt de organisaties uitstomers van de jeugdzorg een stabiele start van het zelfstandige leven te kunnen bieden. ‘We willen die jongeren dezelfde kansen kunnen bieden als mensen die gewoon bij hun ouders zijn opgegroeid.’

De zorg over de persoonlijke problematiek van deze jongeren is volgens Miranda begrijpelijk, maar ze geeft aan dat iedereen zorgvuldig wordt gescreend. ‘De jongeren die meedoen moeten wel passen binnen het concept en hebben over het algemeen geen enorme problemen die ze hinderen in het dagelijks leven. Een voorwaarde is dat ze geen of verslavings- of psychiatrische problematiek hebben. Deze jongeren hebben gewoon een dagbesteding waarbij ze naar school gaan of werken. Natuurlijk hebben ze veel meegemaakt, maar daarom is dat positieve rolmodel in de vorm van een hospita ook zo belangrijk.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kamers met Aandacht Den Haag (@kamers_met_aandacht_dh)

Sleutelen met Jongeren

Sleutelen aan auto’s maar ook aan jezelf: dat gebeurt er in de garage van Sleutelen met Jongeren. Deze dagbesteding is bedoeld voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar zonder startkwalificatie. ‘Hierbij gaat het veelal om schoolverlaters of jongeren die risicogedrag vertonen’, zegt Jayla. ‘Het gaat er niet om dat iedereen automonteur wordt, maar dat ze bezig zijn. Zo ontwikkelen ze vaardigheden en leren ze over zelfpresentatie en communicatie met anderen. Zo vinden ze hopelijk wat makkelijker hun plek in de maatschappij en kunnen ze er hopelijk toch wat van maken.’

In de garage werken jongeren aan echte auto’s van klanten. ‘Het is belangrijk dat ze zien dat ze iets kunnen doen en dat iemand anders daar blij mee is. Tegelijkertijd leren ze alles over het aannemen van een opdracht en hoe ze die binnen een bepaalde tijd uit moeten voeren. Ze werken samen met een leermeester en collega’s, dus ze leren respect te hebben voor elkaar.’

Jong Transvaal

Serieuze huiswerkbegeleiding, maar ook gewoon even ‘neerploffen met een kopje thee.’ Bij Jong Transvaal kan het. ‘Ze krijgen uitleg over dingen die ze niet snappen, maar ze krijgen ook de gelegenheid stoom af te blazen over school of over dingen die thuis niet lekker lopen’, zegt Marjan. ‘Jongeren komen bij ons in kleine groepjes werken met een coach uit diezelfde buurt, die weet waar zij mee te maken hebben. Hij of zij dient als een soort rolmodel.’

Volgens Marjan komen veel kinderen die bij Jong Transvaal komen uit gezinnen die kampen met armoede. ‘Die ouders hebben geen geld om huiswerkbegeleiding van 150 euro per maand te betalen; bij ons kost het maar een tientje. Jongeren wonen vaak in een klein huis zonder wifi, een printer of een rustige ruimte om huiswerk te maken. Bij ons hebben ze dat wel.’

Als het gaat om kansengelijkheid, sluit het project hier dan ook strak op aan, benadrukt Marjan. ‘Niet in elke wijk zijn de mogelijkheden hetzelfde. Als je ergens vandaan komt waar je bijvoorbeeld geen computer hebt, kan dat van invloed zijn op de mogelijkheden die je krijgt om je talenten te ontplooien. En dat terwijl iedereen dat zou moeten kunnen doen.’