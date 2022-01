Gemeente zoekt nog 900 vrijwilligers voor de verkiezingen in maart

De gemeente is nog op zoek naar ongeveer negenhonderd vrijwilligers die kunnen helpen bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart. Door de coronamaatregelen zijn er extra mensen nodig om de stembusgang goed te laten verlopen: normaal heeft Den Haag genoeg aan 3500 vrijwilligers, maar dit jaar gaat het om 5800 mensen.

In antwoorden op vragen van mediapartner Omroep West zegt de gemeente dat er door het vervroegd stemmen op maandag en dinsdag extra stembureauleden nodig zijn. Net als bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar, kan er eerder gestemd worden. Daarvoor zijn sommige kieslokalen al twee dagen eerder open. Het briefstemmen kan over twee maanden niet; in juni heeft het kabinet besloten dat die mogelijkheid om je stem uit te brengen wordt afgeschaft.

Ook zegt de gemeente op het IJspaleis meer mensen nodig te hebben op de grote dag zelf. Dit komt omdat op elk stembureau een extra persoon aanwezig moet zijn. Naast de gebruikelijke drie stembureauleden, is er een vierde vrijwilliger die vanwege corona de drukte en hygiëne in de gaten houdt.

Tenslotte zijn er ook nog mensen nodig om een reservelijst te vullen. ‘Dit in verband met mogelijke uitval vanwege corona’, zegt een woordvoerder namens de gemeente. Al met al zorgt dit dus voor 2300 extra vrijwilligers.

De gemeente kan heel specifiek aanwijzen waar de mensen nog nodig zijn. Zo worden er voor woensdag overdag nog ongeveer dertig mensen gezocht die in het World Forum kunnen helpen bij het tellen van de stemmen die op maandag en dinsdag zijn uitgebracht. Ook woensdagavond na de verkiezingen wordt er geteld in het World Forum. Daar zijn ook nog dertig mensen voor nodig.

‘Voor de overige plekken zoeken we nog veel vrijwilligers voor de verschillende functies op de reservelijst’, zegt de woordvoerder van de gemeente. ‘Als vrijwilligers zich aanmelden als reserve-lid worden ze als er een plek vrijkomt ingedeeld op een stembureau. Mocht dat niet gebeuren dan staan ze op de verkiezingsdagen paraat om ingezet te worden op een stemlokaal. Reserveleden krijgen daarnaast gewoon een vergoeding.’