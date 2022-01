Gemeenteraad wil dat tramhalte Nieuwendamlaan en drie andere haltes terugkomen na lockdown

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen over de terugkeer van vier geschrapte tramhaltes. Dat laat de Haagse Stadspartij weten die de motie indiende. De partij vindt dat de haltes, waaronder de veelbesproken Nieuwendamlaan, weer open moeten na de lockdown.

Het gaat om de haltes Nieuwendamlaan, Fahrenheitstraat, Copernicuslaan en Stuyvesantstraat. ‘De tramhaltes waren door de HTM vanwege corona wegbezuinigd. Dat vind ik onacceptabel. We mogen deze afbraak van het openbaar vervoer niet accepteren’, aldus raadslid Joris Wijsmuller.

Het opheffen van de in totaal dertien haltes leidde tot veel negatieve reacties. Vooral bewoners van verzorgingshuis Swaenesteyn waren niet te spreken over het schrappen van de halte Nieuwendamlaan bij hun voor de deur. ‘Hoe kunnen ze dit nou doen? Het is belachelijk’, zeiden twee bewoners tegen Den Haag FM.

Overleg

‘De wethouder had mij eind dit jaar beloofd om met bewoners en wijkorganisaties in overleg te gaan voordat er een besluit zou worden genomen, maar dat is domweg niet gebeurd. Schandalig!’, zegt Wijsmuller. Daarom diende hij een motie in.

Wethouder Robert van Asten (D66) moet nu met HTM en de Metropoolregio overleggen over de opgeheven haltes. Wanneer dat zal gebeuren is nog niet bekend.