Getuigen met mes bedreigd na betrappen van inbreker bij woonboten Troelstrakade

Op de Troelstrakade is zondagmiddag een man aangehouden, hij probeerde in te breken in woonboten die daar lagen. Ook had hij getuigen bedreigd met een mes, dat gebeurde toen ze hem wilden vasthouden. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt.

De hulpdiensten kregen rond 16.30 uur melding van het incident aan de kade. De man kon door de getuigen van de poging tot inbraak worden overmeesterd, daarbij werden ze door de verdachte bedreigd met een mes.

Op het moment dat de melding werd gedaan was de verdachte al door twee personen tegen de grond gewerkt en werd deze vastgehouden tot de komst van de politie. De verdachte werd aangehouden voor een ‘mogelijke poging tot woninginbraak en bedreiging’. Er is aangifte gedaan van de bedreiging.