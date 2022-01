Supermarkt sluit deuren na vondst wapens tijdens controle

Cookies, camerabeelden en algoritmes: leer over je online veiligheid in Week van de Digitale Ethiek

Bij een handhavingsactie in de stadsdelen Escamp en Loosduinen werden vrijdag vijf personen aangehouden, een supermarkt werd gesloten, er werden wapens gevonden en tientallen boetes uitgedeeld voor verkeersovertredingen.

Dat gebeurde bij een ‘stadsdeeloverstijgende integrale handhavingsactie’ waarvoor werd samengewerkt door de gemeente Den Haag, politie, Douane, Openbaar Ministerie, NVWA, Stedin, HTM, HEIT en de brandweer. De focus lag bij de controle op de wijken Bouwlust en Vredelust en het bedrijventerrein ZKD.

Controlediensten troffen een auto aan waarvan de eigenaar nog een forse belastingschuld bij de gemeente open had staan. ‘Toen daar beslag op werd gelegd, leidde dit voertuig naar mogelijke misstanden in een supermarkt’, zo laat de gemeente weten. Vervolgens werd ook die supermarkt gecontroleerd door het handhavingsteam, de politie en de douane. Er werden goederen in beslag genomen ‘die wijzen op merkvervalsing’, ook trof men wapens aan.

Supermarkt gesloten

Bij een andere supermarkt werden ‘2500 onveraccijnsde sigaretten’ aangetroffen. Tevens werd er een persoon aangehouden nadat men in de winkel drugs werden gevonden. Er volgt een onderzoek naar de winkel, daaropvolgend besluit de burgemeester of er maatregelen zullen volgen. ‘De eigenaar heeft de winkel voor een afgesproken periode van twee weken vrijwillig gesloten, in afwachting van het besluit van de burgemeester.’

Bij het controleren van woningen stuitte men op ‘overbewoning en misstanden met de adresinschrijvingen en uitkeringen’, ook trof men een overlastgevend drugspand aan. ‘De aanloop van dealers en drugsgebruikers zorgt voor een groot onveiligheidsgevoel bij omwonenden in een straat.’ Een persoon werd hier aangehouden door de politie.

‘Met koud en nat pak geboeid afgevoerd’

Een handelaar in drugs probeerde te ontsnappen aan de controle, dit deed hij door weg te rennen en in een sloot te springen. Het lukte niet om te ontkomen. ‘Met een koud en nat pak werd ook hij uiteindelijk geboeid afgevoerd. En helaas, drugs werd toch gevonden.’

In totaal kon men vijf personen aanhouden. Eén arrestant heeft een ‘nader onderzoek’ aan de broek hangen, deze wordt ervan verdacht geld wit te wassen. De verdachte werd als zwartrijder betrapt, maar kon geen verklaring geven voor de ‘enkele duizenden euro’s contant geld’ die hij bij zich had. Dit terwijl hij een uitkering van de gemeente ontvangt.

Boetes

Ook verkeersovertredingen werden geregistreerd: er werden tientallen boetes uitgeschreven voor te hard rijden op de scooter, fietsen op de stoep en het niet betalen voor gebruik van het openbaar vervoer. Daarnaast werden er boetes uitgedeeld voor het overtreden van het alcohol- en bedelverbod.

‘De actie heeft voor de wijk mooie resultaten opgeleverd’, zo vindt de gemeente. ‘Dankzij betrokken bewoners en ondernemers is er weer nieuwe informatie naar voren gekomen waar de diensten verder onderzoek naar zullen doen.’

Foto’s: Gemeente Den Haag/ Valerie Kuypers