Vicente Besuijen ruilt ADO in voor Schotse club Aberdeen

Vicente Besuijen maakt per direct een transfer van ADO Den Haag naar het Schotse Aberdeen FC. Dat meldt mediapartner Omroep West. De snelle vleugelaanvaller was een vaste basisspeler onder trainer Ruud Brood. De 20-jarige kwam dit seizoen tot 22 wedstrijden waarin hij zes keer scoorde.

🔰 | ADO-speler Vicente Besuijen vertrekt bij ADO Den Haag. De aanvaller is verkocht aan het Schotse Aberdeen. Daar tekent hij voor 4,5 jaar. Over de hoogte van de transfersom doet de Haagse club geen mededeling. — Jim van der Deijl (@JimvanderDeijl) January 24, 2022

Besuijen streek in de zomer van 2020 in Den Haag neer. De geboren Colombiaan kwam toen transfervrij over van AS Roma. In totaal zou hij in anderhalf jaar 56 wedstrijden spelen voor de Haagse club waarin hij zeven keer scoorde. Ook groeide hij uit tot een volwaardig jeugdinternational van Oranje. Met die bagage op zak vertrekt hij naar de nummer zes van Schotland.

ADO zegt trots te zijn op het feit dat ze een talent naar een volgende stap in zijn carrière hebben kunnen begeleiden. Ook Besuijen zelf kijkt positief terug op zijn tijd in het Cars Jeans Stadion. ‘Ik ben de club en de fans dankbaar voor het vertrouwen en de kansen die ze mij hebben gegeven. Hier heb ik mijn debuut in het betaald voetbal gemaakt en dat is iets wat me altijd bij zal blijven.’