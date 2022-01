200 kilometer schaatsen voor ongeneeslijk zieke Daan (4): ‘Ik ga me rot schaatsen’

Ze hebben er hard voor getraind. Vrijdag gaat Laura met haar team 200 kilometer schaatsen voor het goede doel Skate4Air. Helaas kon het evenement op de Weissensee niet door gaan vanwege corona, dus gaan ze rondjes doen in de Uithof. ‘Ik ga me rot schaatsen’, zegt ze in Bob Staat Op.

Laura’s zoon Daan (4) heeft taaislijmziekte (Cystic Fibrosis, CF). Door een foutje in het lichaam van Daan maakt hij heel taai slijm aan. In de longen blijven daardoor snel bacteriën zitten die infecties veroorzaken. Mensen met CF moeten daardoor vaak naar het ziekenhuis.

Voor onderzoek naar nieuwe medicijnen is geld nodig. Voor sommige patiënten zijn er al goede medicijnen, maar er zijn ook mutaties waar nog niks voor is. ‘Daar gaat het geld naartoe.’

Daan

‘Daan doet het goed, daar zijn we bijzonder blij mee. Maar als hij straks naar school gaat komt hij in een omgeving waar meer bacteriën zijn. Als het in zijn lijf komt gaat hij daar schade oplopen. Dat is blijvend. Dus elk goed jaar is mooi meegenomen.’

De organisatie Skate4Air organiseert elk jaar de alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk. Maar door corona kunnen de schaatsers daar niet in. Daarom wordt er vrijdag op andere manieren geld ingezameld door te wandelen, fietsen of schaatsen.

Dat doet mijn moederhart goed

Aangezien het trainen voor het schaatsen in Oostenrijk al was begonnen binden Laura en haar team de schaatsen onder in de Uithof. ‘Het gaat erom dat we tussen zeven uur ’s ochtends en negen uur ’s avonds zoveel mogelijk kilometers maken. Ik ga me rot schaatsen.’

Het team heeft inmiddels al meer dan 11.000 euro opgehaald via de speciale pagina Let’s get it Daan . ‘Dat doet mijn moederhart bijzonder goed.’ Mensen kunnen geld doneren maar ook meeschaatsen, legt Laura uit. ‘We hopen dat het team zo groot mogelijk wordt.’

Foto: Team Let’s get it Daan met links Skate4Air-ambassadeur Jochem Uytdehaage