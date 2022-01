ADO stijgt naar derde plaats na winst op Excelsior

ADO Den Haag heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om de bovenste plaatsen van de Keuken Kampioen Divisie. Dat schrijft mediapartner Omroep West. In Rotterdam werd Excelsior met 2-3 verslagen, waardoor ADO stijgt naar de derde plaats op de ranglijst. Doelman Hugo Wentges maakte al vroeg in de wedstrijd zijn debuut, omdat Luuk Koopmans geblesseerd naar de kant moest.

Houdt ADO aansluiting met de top-3 van de Keuken Kampioen Divisie? Dat was de grote vraag voorafgaand aan de topper tussen Excelsior Rotterdam en ADO Den Haag. Na de bekeruitschakeling tegen RKC (4-2 verlies) en veegpartij tegen Roda JC (5-0 verlies) stond al vast dat ADO een behoorlijke kluif zou hebben aan de ploeg uit Kralingen.

ADO moest het tegen de Rotterdammers nog altijd stellen zonder de geblesseerde sterkhouders Boy Kemper en Ricardo Kishna. En ook doelman Luuk Koopmans was al na twee minuten niet meer in de opstelling van ADO te zien. Bij het allereerste schot van de wedstrijd kwam de 28-jarige keeper verkeerd neer, waarbij zijn schouder uit de kom raakte.

ADO Den Haag nam maandag afscheid van Vicente Besuijen. De vleugelaanvaller heeft de overstap gemaakt naar het Schotse Aberdeen FC, dat momenteel op een zesde plaats staat in de hoogste voetbalafdeling.

Wentges maakt debuut

Hugo Wentges, die als debutant koud binnen de lijnen was gekomen, liet direct zien een waardig vervanger te zijn. Het 19-jarige talent verrichte een aantal belangrijke reddingen en wist ternauwernood te voorkomen hoe Thijs Dallinga, topscorer van de Keuken Kampioen Divisie, bijna zijn 26ste treffer van het seizoen kon maken. De 1,98 meter lange keeper straalde rust en zekerheid uit.

Samy Bourard kopte na een kleine 20 minuten het eerste doelpunt van de wedstrijd raak, nadat Amar Catic met een panna zijn tegenstander had gedegradeerd tot pylon. Ook Sem Steijn zag zijn naam niet veel later op het scorebord verschijnen. Aanvoerder Thomas Verheydt verlengde een voorzet, waardoor Steijn het laatste beslissende zetje kon geven.

Hoge druk

Toch werd nog voor rust de aansluitingstreffer tegen de touwen geschoten. Excelsior kwam er steeds beter doorheen, wat resulteerde in een doelpunt voor Reuen Niemeijer. Zijn inzet in de korte hoek was Wentges te machtig.

Het hoog druk zetten van ADO betaalde zich in de tweede helft al snel uit. De Rotterdamse verdediging hielp de gasten uit Den Haag een handje door de bal zo in de voeten van Verheydt te schuiven. De 1-3 was een feit.

Engeltje op de lat

Debutant Wentges groeide in de wedstrijd en voorkwam op wonderlijke wijze dat de thuisploeg de 2-3 kon maken. Het engeltje op de Haagse lat, dat na 80 minuten een doelpunt voorkwam, zag hoe invaller Couhaib Driouech na een solo op wonderlijke wijze de bal in de verre kruising slingerde. Het bleek het laatste doelpunt van de wedstrijd, waardoor ADO de derde plaats op de ranglijst overneemt van Excelsior.

De Graafschap

Aanstaande zondag ontvangen Brood en zijn mannen in eigen huis De Graafschap, dat op de zevende plaats staat. Dinsdagavond maakte het kabinet bekend dat het stadion dan voor een derde gevuld mag zijn. De wedstrijd is vanaf 16.45 uur live te volgen via 92.0 Den Haag FM.

Scoreverloop Excelsior Rotterdam – ADO Den Haag: 2-3 (1-2)

19. 0-1 Bourard

36. 0-2 Steijn

40. 1-2 Niemeijer

58. 1-3 Verheydt

87. 2-3 Driouech

Opstelling Excelsior Rotterdam: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Aberkane, Nieuwpoort (64. Ormonde-Ottewill); Wieffer, Goudmijn (70. Driouech), Eijgenraam (70. Eyongo), Baas; Dallinga, Niemeijer

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans (6. Wentges); Amofa, M. Mulder, Klas, Matthys; Bourard, Breinburg, Steijn (85. Asante); Catic (81. Seedorf), Verheydt, Elia

Scheidsrechter: Sander van der Eijk

Gele kaart: Eijgenraam (Excelsior Rotterdam) Breinburg (ADO Den Haag)

Rode kaart: –