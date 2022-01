Den Haag zoekt eerste junior fietsburgemeester

Den Haag zou naast de fietsburgemeester ook een junior fietsburgemeester moeten krijgen. Daarom is BYCS, de organisatie die in meerdere steden wereldwijd fietsen promoot, op zoek naar een jongere in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar oud die jonge fietsers wil vertegenwoordigen. Tot nog toe heeft enkel Amsterdam een jonge fietsburgemeester.

De perfecte kandidaat is ‘iemand die gelooft dat fietsen daadwerkelijk steden veiliger, beter, schoner en gelukkiger kan maken’, daarnaast moet je andere mensen kunnen enthousiasmeren en maatschappelijke impact willen maken. De campagne is een initiatief van de junior fietsburgemeester van Amsterdam en de huidige fietsburgemeester van Den Haag, Marcel Kleizen. De campagne wordt ondersteund door de Haagse Jongerenambassadeurs.

‘De afgelopen jaren heb ik mede dankzij mijn Fietshelden-campagne gemerkt hoeveel goede ideeën kinderen en jongeren in onze stad hebben als het gaat over fietsveiligheid en fietsplezier’, zegt Kleizen. Omdat ze veel gebruik maken van de openbare weg is het volgens Kleizen ‘heel belangrijk en positief als kinderen en jongeren mee kunnen denken over de inrichting daarvan en er iemand is die hen vertegenwoordigt. Daarnaast zou het geweldig zijn als we als tweede stad in Nederland een Junior Fietsburgemeester krijgen’.

Solliciteren op deze (vrijwillige) functie kan door een video van maximaal een minuut te mailen naar bicyclemayor@bycs.org.

