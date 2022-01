Explosie in leegstaande winkel aan de ‘s-Gravenzandelaan

Meer in

Bij een leegstaande supermarkt en bakkerij aan de ‘s-Gravenzandelaan is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest. De hele pui is eruit geblazen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Volgens mediapartner Omroep West heeft een man geprobeerd brand te stichten in het pand. Hij gooide de ruiten in en gooide vuurwerk naar binnen. Een voorbijganger zag het gebeuren en waarschuwde de politie. De getuige volgende de verdachte tot aan de Zoutkeetsingel waar de politie de man aanhield.

Volgens nieuwssite Regio15 raakten enkele auto’s ook beschadigd door rondvliegend glas. Wat er precies is gebeurd in de Schilderswijk is nog niet duidelijk.

In 2019 brak er een brand uit in het pand. Toen moesten veertig bewoners hun huis verlaten.

Foto: Regio15