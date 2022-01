Horeca en culturele sector weer open? Volg de coronapersconferentie bij Den Haag FM

Onder voorwaarden mag de culturele sector, evenals de horeca en bioscopen, weer open. Ook evenementen mogen, met strenge voorwaarden, weer georganiseerd worden. Dat zijn de versoepelingen die premier Mark Rutte (VVD) en coronaminister Ernst Kuipers (D66) dinsdagavond zullen aankondigen. De persconferentie is dinsdagavond te volgen op deze site en het tv-kanaal van Den Haag FM.

Voor het eerst werd ook het advies van het Outbreak Management Team (OMT) openbaar gemaakt. Daaruit bleek dat het OMT had geadviseerd om zaken slechts toe te laten tot 20.00 uur open te blijven, maar het kabinet lijkt te kiezen voor een sluitingstijd van 22.00 uur. Het OMT adviseert ook om publiek toe te staan bij sportwedstrijden.

Tegelijkertijd zeggen de experts dat kinderen tot 12 jaar oud zonder klachten niet meer in quarantaine hoeven te gaan. Een zelftest doen wordt nog wel geadviseerd wanneer ze in contact zijn geweest met een besmet persoon.

Quarantaineregels

Daarnaast is het de verwachting dat er iets zal worden gezegd over de regels rondom de quarantaine. Dit omdat het aantal besmettingen snel oploopt. Als te veel mensen thuis moeten blijven door een besmetting of nauw contact met iemand die is besmet, dreigen sectoren in problemen te komen. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vragen om een verruiming van de regels voor werkenden.

De overkoepelende organisatie van de GGD’en in Nederland liet maandag weten dat het oplopend aantal besmettingen ook voor problemen zorgt in de teststraten, ze kunnen niet meer mensen testen dan nu het geval is.

De persconferentie van het kabinet is dinsdagavond om 19.00 uur live te zien op deze site en het tv-kanaal van Den Haag FM, de persconferentie is ook op 92.0 Den Haag FM te volgen tussen 19.00 en 20.00 uur.