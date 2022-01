Miljoenen voor participatieprojecten rond stedelijke ontwikkelingen

De gemeente Den Haag gaat investeren in de participatietrajecten waardoor stadgenoten beter bij stedelijke ontwikkelingen worden betrokken. In haar begroting heeft ze daar dit jaar 3,65 miljoen euro opgenomen.

Met dat geld komt er onder meer een nieuwe handreiking voor projectontwikkelaars, er wordt geïnvesteerd in aanvullende trainingen voor ambtenaren en er wordt gewerkt aan een interactieve website voor de vier grote Haagse gebiedsontwikkelingen.

Doel van de trainingen voor ambtenaren is dat er een gemeenschappelijke taal en aanpak komt voor participatietrajecten. Daarnaast is het college van plan om een poule in te richten van deskundigen op het gebied van participatie die dit soort trajecten kunnen begeleiden.

‘Participatie is echter geen synoniem voor draagvlak’

‘Den Haag groeit hard en dat betekent ook dat er volop gebouwd wordt. Door goede participatie wordt de kwaliteit van de plannen verbeterd’, zegt wethouder Anne Mulder (VVD). ‘Participatie is echter geen synoniem voor draagvlak, het is niet mogelijk dat iedereen altijd tevreden is. Er zijn immers in zo’n traject verschillende deelnemers betrokken met eigen meningen en belangen.’

‘Uiteindelijk is het aan de gemeente om deze belangen af te wegen en hierover een besluit te nemen. Daarom vind ik het belangrijk dat transparant getoond wordt hoe de verschillende belangen zijn meegenomen en meegewogen, zodat iedereen kan zien hoe een besluit tot stand is gekomen.’