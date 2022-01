200 kilometer schaatsen voor ongeneeslijk zieke Daan (4): ‘Ik ga me rot schaatsen’

Ook ADO zegt ‘nee’ tegen stadions die maar voor een derde gevuld mogen zijn

Meer in

‘Het is een voorstel zonder perspectief’, dat zeggen de KNVB, Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie CV in reactie aan het kabinet op het voorstel om bij voetbalwedstrijden weer beperkt publiek toe te staan. De verklaring is mede ondertekend door ADO Den Haag-directeur Edwin Reijntjes.

Uit het advies van het Outbreak Management Team valt op te maken dat publiek weer naar stadions mag komen, maar een stadion mag maar voor een derde van de capaciteit open. Het betaald voetbal zegt ‘nee’ tegen dat voornemen. ‘Het is niet uit te leggen aan de supporters, het vergroot de onrust onder de achterban alleen maar en bovendien kost het de clubs weer handen vol met geld.’

Het Cars Jeans Stadion waar ADO speelt heeft ruimte voor 15.000 bezoekers. Met de voorgenomen versoepelingen zouden er in eerste instantie 5.000 toeschouwers aanwezig mogen zijn bij een wedstrijd.

De voetbalorganisaties noemen het voornemen alleen acceptabel wanneer nu een derde van de capaciteit wordt benut als men vanaf 4 februari door mag naar minimaal twee derde bezetting. Ze stellen dat dat veilig en verantwoord georganiseerd kan worden. Daarna wil men ‘snel toewerken naar volle stadions’.