Theaters blij dat de deuren weer open mogen, maar ze hopen op meer

Bij de coronapersconferentie van dinsdagavond lijkt er goed nieuws in het verschiet te liggen voor de horeca en de culturele sector. Hoewel er maatregelen zullen gelden lijken de sectoren wel weer deels open te mogen. ‘De traditie is dat alles zo’n beetje bekend is voor de persconferentie. Wij weten zo’n beetje zeker dat we weer open mogen tot tien uur in de avond’, zegt Harrie van der Louw, directeur van theater De Vaillant, in Bob Staat Op. ‘Dus we weten dat we de goede kant op gaan, maar dat we er nog niet zijn.’

Dat de theaters om 22.00 uur gesloten moeten zijn noemt de directeur ‘raar’. ‘Ik snap wel dat ze er een eindtijd aan willen plakken, maar helemaal snappen doe ik het niet. Het is een beetje raar dat als een voorstelling om tien uur niet afgelopen is dat je dan moet zeggen: nu moeten jullie de zaal uit.’ Liever had hij gezien dat mensen tot 20.00 uur de zaal in hadden gemogen om dan te kunnen blijven tot de voorstelling voorbij is.

Cees Debets van Het Nationale Theater sluit zich aan bij zijn collega. Hij noemt het ‘onlogisch’. ‘Ik kan niet goed uitleggen waarom tien uur als hard tijdstip gehanteerd wordt. Want we hebben laten zien dat we het heel goed kunnen. We hebben in het verleden de bar om acht uur dichtgedaan en dan kon de voorstelling gewoon doorlopen tot ie klaar was en dan ging het publiek heel rustig naar huis’, zegt Debets. ‘Dat levert ook nog een duidelijke spreiding op, waardoor niet iedereen tegelijkertijd door de stad loopt. Ik snap het niet.’ Hij heeft hoop dat de theaters toch open zullen mogen blijven tot de voorstelling voorbij is.

Open met maatregelen

De theaters lijken met veel maatregelen te maken te krijgen: zo moeten QR-codes worden gecontroleerd, is een mondkapje binnen ook verplicht, moet er afstand worden gehouden en mag de zaal niet geheel gevuld zijn. ‘Ideaal is het zeker niet. En ik kan me voorstellen dat ze zeggen dat het het een of het ander is’, zegt Van der Louw. Als er beperkingen gelden dan moet dat maar, ‘maar het liefst zo kort mogelijk’.

‘Wij gaan sowieso open’, sluit van der Louw af. ‘In ons theater wordt al veel gerepeteerd. Dus voor amateurgroepen zijn we al open, maar nu zeker ook voor publiek.’ Ook Debets zal de deuren openen: ‘Het Nationale Theater ook. Zowel in Zaal 3, als in Theater aan het Spui en de Koninklijke Schouwburg.’

In de persconferentie van dinsdagavond moet duidelijk worden hoe de versoepelingen er exact uit zullen zien. De persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Ernst Kuipers is vanaf 19.00 uur te volgen op het tv-kanaal van Den Haag FM.

