Voedselbank, daklozenopvang en sociale woningen moeten plek krijgen in oud schoolgebouw Molenwijk

Een haalbaarheidsonderzoek moet duidelijk maken of het oude schoolgebouw aan de Ketelstraat geschikt is voor de Voedselbank, opvang van daklozen tijdens de Winterkouderegeling en een aantal sociale huurwoningen. Dat valt op te maken uit de uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over het pand in Laak.

Momenteel wordt een deel van het pand aan de Ketelstraat in Molenwijk gebruikt door de GGD, het is een coronatestlocatie, en op de begane grond worden ruimtes gebruikt door Leo van Rheenen en zijn Stichting HARLIN waarmee hij voedselpakketten uitdeelt.

De geplande verbouwing van het pand sluit aan bij het ‘doorbraakplan huisvesting zorgdoelgroepen en statushouders‘ van het stadsbestuur. In oktober werd duidelijk dat er werd onderzocht of het pand geschikt kan worden gemaakt voor zogenoemde zorgdoelgroepen.

In de informatiebrief noemt ze die doelgroep nu ‘mensen die uitstromen uit de zorg’. Daarbij wordt gedacht aan het creëren van 10 tot 20 woningen op de tweede verdieping van het pand. ‘Daarnaast wordt onderzocht hoe de tuin gebruikt kan worden.’

Op dinsdag 8 februari is er voor bewoners van Molenwijk een informatiebijeenkomst over de plannen voor het pand.