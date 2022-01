Vrijwilligers delen 6.000 bomen uit op de Binckhorst

Kom je bij jou thuis in de tuin nog net een boom (of twee) tekort? Zet dan zaterdag 5 februari in de agenda, dan kun je in de Binckhorst bij de eerste Haagse bomenhub gratis bomen halen. In totaal zijn er 6.000 bomen op voorraad om uit te delen. ‘We hebben verschillende soorten bomen en roepen iedereen op een te halen’, zegt Marga Witteman in Bob Staat Op.

De actie waarbij de bomen worden uitgedeeld is onderdeel van de landelijke campagne van Urgenda om Nederland sneller te vergoenen. Op de bomenhub worden jonge bomen die ergens anders overtallig of ongewenst zijn tijdelijk geplaatst tot ze een nieuw huis hebben gevonden.

‘Het zijn opkomende babyboompjes. Iedere boom maakt er tientallen aan, maar de meesten halen het niet.’ Soms worden ze weggehaald of ze sterven door te weinig licht. ‘Maar er is niks mis met deze bomen.’ De bomen zijn ongeveer 1.50 meter hoog en wie een boom ophaalt krijgt plantinstructies mee voor het herplanten in eigen tuin.

Als inwoner van Den Haag kun je je melden voor een of meer bomen die je zou willen ophalen, dat kan via meerbomen.nu/haagsebomenhub. Vervolgens zijn de bomen op 5 februari in de middag op te halen. Duurzaam Den Haag, Plan Boom, Meer Bomen Nu en I’M BINCK organiseren samen de corona-vriendelijke bomen drive-through.