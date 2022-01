‘Alles wat helpt om de kinderen naar school te laten gaan juichen we toe’

Gerard van Vliet, directeur van basisschool Jeroen in Spoorwijk, vindt het goed nieuws dat alleen kinderen die klachten hebben of die positief getest zijn hoeven nog thuis te blijven. ‘Alles wat helpt om de kinderen naar school te laten gaan juichen we toe’, zegt hij in het radioprogramma Bob Staat Op op Den Haag FM.

Nu de corornamaatregelen zijn aangepast hoeft niet meer een hele klas naar huis wanneer er drie besmettingen zijn. ‘Afgelopen maandag hadden we nog geen 50 procent van alle kinderen in school, acht groepen zaten thuis.’ Toch zijn er nog steeds vier klassen die thuiszitten, dit omdat de leraar nog ziek is. ‘Die ramp hebben we ook nog.’

‘Kinderen tot 18 jaar die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven niet in quarantaine’, zo staat nu te lezen bij de Rijksoverheid. Wanneer er over een langere tijd meerdere besmettingen in een groep zijn volgt een uitbraakonderzoek, daaropvolgend kan de GGD nog adviseren om toch in quarantaine te gaan.

Van Vliet onderschrijft dat er met de versoepelingen van de coronamaatregelen wel een risico bestaat dat het virus in de klas kan blijven hangen nu alleen zieke kinderen thuis hoeven te blijven. ‘Dat is wel een risico wat we lopen. Maar het gros van mijn school is geboosterd en ik ga er van uit dat dat voldoende is om te voorkomen dat nog veel meer leerkrachten besmet raken.’

Er werd door het kabinet nog wel een beroep op scholen gedaan om regelmatig zelftesten te doen. ‘We geven ze mee met het dringend advies om ze twee keer in de week te gebruiken. We merken wel, bij zowel kinderen als ouders, dat ze er steeds meer gebruik van maken.’ Van Vliet stelt dat dat systeem op zijn school ‘goed op gang is gekomen’.