Brandweer zoekt personeel: ‘Iedereen kan een brandweerman- of vrouw zijn’

De brandweer in Den Haag is hard op zoek naar nieuwe mensen. ‘Iedereen kan een brandweerman of -vrouw zijn’, vertelt brandweerman Jean-Marick Servani. Hij en Lucien Groenewegen (directeur Brandweerzorg) vertellen in Haags Bakkie over hun werk.

Al van jongs af aan heeft Jean-Marick interesse in de brandweer. Nadat hij op een open dag was geweest ging hij rond z’n twaalfde bij de jeugdbrandweer. ‘Ik mocht een keer meedraaien als kind en toen sloeg de vonk over.’ Bij de jeugdbrandweer leer je op spelende wijs van alles over de brandweer. ‘Je leert slangen rollen en levensreddende handelingen. Het is een soort scouting.’

Lucien werkt al twintig jaar bij de brandweer. Hij heeft veel meegemaakt. ‘Mijn laatste grote incident was de gasexplosie in de Jan van de Heijdenstraat. Het was superheftig, maar je bent ook supertrots dat je die klus geklaard hebt.’

Teamwork

Werken bij de brandweer is echt teamwork, legt Lucien uit. ‘Als de pieper gaat en je moet uitrukken, dan is het er in gestampt: waar moet je zitten in de auto, wat is je taak. Het is een geoliede machine als we ter plaatse komen.’

Mensen bij de brandweer werken vaak in diensten van 24 uur. ‘Dan is het wonen, werken, sporten met elkaar’, vertelt Lucien. ‘Je maakt veel met elkaar mee, dat schept een band’, zegt Jean-Marick.

Lucien Groenewegen (links) en Jean-Marick Servani bij Haags Bakkie

‘Het is nooit saai’

Naast het blussen van branden doet de brandweer nog veel meer. ‘Het is nooit saai. Wil je duiker worden, dat kan. Bij het surf rescue team? Dat kan. Zo heeft elke kazerne z’n eigen specialisme’, legt Lucien uit. Ook werkt de brandweer veel met techniek, zoals robots en drones. En ze hebben verstand van trams, water, liften. Daarnaast houden ze zich bezig met voorlichting over brandgevaar.

Kortom: er zijn veel mogelijkheden. ‘We zoeken niet één type brandweermens. Niet iedereen hoeft spits te kunnen spelen, je hebt ook verdedigers nodig om het ideale team te hebben’, aldus Lucien.

Meer informatie over werken bij de brandweer vind je op de site van de Veiligheidsregio Haaglanden.

