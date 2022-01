Horeca weer open: ‘We gaan gasten ontvangen en met een glimlach ons werk doen’

Uit eten gaan of gewoon even een terrasje pakken, het kan weer nu de coronamaatregelen zijn versoepeld. Tussen vijf uur in de ochtend en tien uur in de avond kan alles weer open, zo meldde het kabinet dinsdagavond. ‘Ik heb absoluut weer even een toastje uitgebracht op het feit dat we onze gasten weer mogen ontvangen en met een glimlach ons werk kunnen doen’, zegt Anil Soekhoe, vertegenwoordiger van de Haagse tak van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), in Bob Staat Op.

‘We blijven natuurlijk in gesprek met de overheid, want niet de hele branche is geholpen met deze maatregelen.’ Onder meer de evenementenbranche kan nog niet helemaal van start en ook het nachtleven zit nog op slot. ‘Dus we blijven in gesprek.’

De horeca mag nu weer tot tien uur in de avond open, al gelden er wel maatregelen zoals een coronatoegangsbewijs, het houden van afstand, het dragen van een mondkapje en het hebben van een vaste zitplaats. ‘Daar zijn veel restaurants met name mee geholpen, en natuurlijk ook koffiezaakjes. Maar de café’s, en het feestje, daar begint het pas na tien uur. Voor de nachthoreca is het funest, ze zijn al twee jaar dicht.’ Nachtburgemeester Pat Smith liet in dezelfde uitzending weten het ‘schandalig’ te vinden dat het nachtleven niet eens werd genoemd.

Soekhoe mist nog wel een strategie voor de lange termijn: ‘Die verwachten wij nog steeds.’ Wat KHN betreft komt er als tweede stap snel ruimte voor langere openingstijden. ‘Openstelling tot twaalven en daarna. Dus eventueel binnenkomen tot twaalf uur, prima. En dan weggaan om twee of vier uur. Eigenlijk willen we het gewoon weer volledig openstellen en dan ook zonder anderhalve meter.’ Soekhoe heeft de hoop dat er meer ruimte is voor versoepelingen als blijkt dat het virus zich niet verder ontwikkelt ‘naar een andere variant die misschien nog gevaarlijker is’.

Horeca weer geopend: op het Plein in Den Haag loopt het – zowel binnen als buiten – (nog) geen storm. pic.twitter.com/CIyc8vXvcJ — Ivar Lingen (@IvarLingen) January 26, 2022

