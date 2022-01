Nachtleven blijft opnieuw achter bij versoepelingen: ‘Geen greintje perspectief’

‘De woede begint nu wel te groeien’. Bij het aankondigen van de versoepelingen bleef het nachtleven onbesproken en clubeigenaren en andere mensen werkzaam in de branche bereiken de grens van hun geduld, zegt nachtburgemeester Pat Smith in Bob Staat Op.

Terwijl het nachtleven de ‘honderd weken dicht’ nadert, kijkt Pat Smith vanuit zijn vakantieadres de persconferentie van dinsdag hoofdschuddend terug. ‘Het nachtleven wordt niet eens genoemd, dat is natuurlijk schandalig.’ Dat de branche voorlopig niet lijkt te kunnen rekenen op een langetermijnplan noemt hij eveneens een deceptie. ‘Er is geen greintje perspectief.’

Opgekropte energie

Volgens de nachtburgemeester houdt het begrip voor de huidige maatregelen dan ook érgens op. ‘Als je zo lang dicht bent moet je creatief zijn, maar die creativiteit is op een gegeven moment gewoon op en dan word je moedeloos. Ik heb gister heel wat mensen aan de telefoon gehad die vroegen: “Wat moeten we hier nou mee?”‘

Het erbij laten zitten is echter geen optie, geeft hij aan. ‘Dat kan gewoon niet. De nacht is een belangrijk onderdeel van de dag, het is de plek waar het individu tot leven komt. We willen weer dansen en alle opgekropte energie van de week eruit kunnen gooien; dat gaat op deze manier niet.’

Unmute Us

Intussen is Unmute Us, de organisatie achter de protestacties voor het openen van de evenementenbranche en nachthoreca, achter de schermen druk bezig, laat Pat Smith weten. Unmute Us laat in een persbericht weten zich ‘geschoffeerd’ te voelen na de persconferentie van afgelopen dinsdag. ‘Unmute Us roept namens de festivals en de nachthoreca het kabinet op om binnen twee weken met een volwaardig en realistisch plan te komen, zoals toegezegd in december, waarin duidelijk wordt dat evenementen en nachthoreca op korte termijn weer open kunnen op volledige capaciteit. Blijft dit uit, gaan we tot acties over.’