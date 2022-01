Ondergrondse garage Apeldoornselaan kan toch open blijven: gemeente vindt oplossing

De volautomatische autoberging onder de Apeldoornselaan kan toch open blijven. Het stadsbestuur doet een aanvraag voor een investeringskrediet van 4,6 miljoen euro en daarnaast kunnen de jaarlijkse kapitaallasten van 376.000 euro worden betaald uit een bestaand potje.

Zo hoeft de ondergrondse garage niet dicht en kunnen omwonenden hun auto’s onder de grond blijven parkeren. Dat blijkt uit een brief van wethouder Robert van Asten (D66).

Eind vorig jaar maakte de gemeente bekend dat de volautomatische autoberging onder de Apeldoornselaan moest worden gesloten. Reden: de gemeente heeft geen geld voor het noodzakelijk onderhoud en de aanschaf van een nieuwe brandblusinstallatie.

‘Rendabele investering’

Maar daar is nu een oplossing voor gevonden. Het investeringskrediet van 4,6 miljoen euro is volgens de gemeente een goed idee, omdat het gaat om ‘een rendabele investering, omdat er op beperkte schaal inkomsten worden gegenereerd die ter dekking dienen van de huidige exploitatie’. De wethouder schrijft: ‘Conform de financiële verordening wordt de afschrijvingstermijn van 15 jaar gehanteerd welke geldt voor technische installaties in gebouwen.’

De bijbehorende kapitaallasten van 376.000 euro worden gedekt vanuit een potje uit het programma ‘mobiliteit’. ‘De kapitaallasten worden standaard berekend over de stand per 31 december en bij de uitvoering in 2022 is de dekking voor de kapitaallasten vanaf 2023 nodig’, aldus de gemeente.

Vijftien jaar oud

De garage werd precies vijftien jaar geleden in gebruik genomen. Hij werd aangelegd omdat de parkeerdruk in Rustenburg-Oostbroek hoog was. Ook verdwenen parkeerplekken op de Apeldoornselaan als gevolg van de aanleg van RandstadRail. Besloten werd toen om een hypermoderne ondergrondse garage te bouwen. Bestuurders moeten hun auto op een lift neerzetten. Hun voertuig wordt vervolgens helemaal automatisch in een kelder onder de grond geparkeerd. De aanleg van de parkeergarage koste destijds 6,7 miljoen euro.