Rapmuziek helpt ex-verslaafden clean blijven: ‘Ik voel me nu tien keer beter’

Jayjay was jaren verslaafd aan alcohol en cocaïne. Hij is nu zes maanden clean. ‘Daar ben ik heel erg trots op. Voor die zes maanden was ik een puinhoop.’ Stichting Niet Alleen helpt hem nu om met zijn gevoelens om te gaan door middel van rap.

De laatste twee jaar was dramatisch, vertelt Jayjay de Fretes in Haags Bakkie. Het ging de verkeerde kant op met zijn verslaving, dus hij trok aan de bel en meldde zich aan voor een kliniek in Schotland. ‘Dat heeft me weer met beide benen op de grond gezet. Nu heb ik m’n vechtersmentaliteit terug.’

Jayjay probeerde met alcohol en drugs z’n gevoelens te verdoven. ‘En je hebt steeds meer nodig om het te verdoven.’ Dat ging van kwaad tot erger. ‘Mijn lichaam was er wel, maar mijn geest niet. Ik was mezelf kwijt en deed alles op drinken of gebruiken.’ Dankzij de kliniek in Schotland werd hij clean. ‘Ik voel me nu echt tien keer beter. Ik ben er nog lang niet maar het gaat de goede kant op.’

Stichting Niet Alleen

Dat het nu zo goed gaat met Jayjay heeft hij niet alleen te danken aan de afkickkliniek en therapie maar ook aan Stichting Niet Alleen. De stichting zet zich in voor jongeren en jongvolwassenen die een slechte jeugd hebben gehad of kampen met verslaving.

‘Als je verslaafd bent heb je het idee dat je niks waard bent. Je voelt je niet goed. Door middel van rap of muziek kan je je gevoelens kwijt.’ Want praten over je trauma’s is best eng, zegt Jayjay. ‘Ik ga niet meer weglopen voor m’n gevoelens.’

‘Ik voelde me vaak alleen’

Yorick van Seggelen, oprichter van de stichting, herkent dat. Hij was zelf ook ooit verslaafd en bracht zijn jeugd door in instellingen. ‘Ik voelde me vaak alleen.’ Tot hij merkte dat meer mensen dezelfde problemen hadden als hij.

Ook Jayjay herkent de eenzaamheid. ‘Voordat ik naar Schotland ging dacht ik dat ik de enige was met trauma’s. Maar je komt bij mensen terecht die misschien wel ergere dingen hebben meegemaakt. Dan voel je toch een connectie.’

Jayjay en Yorick bij Haags Bakkie

Andere jongeren helpen

Toen Yorick (rapper Keesje) het nummer Niet Alleen maakte kwam hij op het idee voor de stichting. ‘Muziek heeft mij overal doorheen gesleurd. Hoe mooi zou het zijn als ik dat met andere jongeren kan delen.’ Daarom heeft hij nu workshops bij klinieken, scholen, jeugddetentie en begeleid wonen.

Bij Yorick ontstond zijn liefde voor rapmuziek toen hij in een jeugdinstellingen een workshop kreeg van twee rappers. ‘Daar mocht ik elke week heen. Daar kon ik echt m’n ei kwijt.’ Hij vindt dat er weinig geregeld is voor verslaafde jongeren. ‘Ik vind ook dat niet veel artiesten de boodschap geven dat het tof is om aan jezelf te werken. Ik wilde boodschap uitdragen naar jongeren die er mee struggelen.’

‘Blijf gewoon nuchter’

Tegen jongeren met problemen wil Jayjay zeggen: ‘Als je twijfelt, maar een afspraak met je huisarts.’ Want drugs gebruiken is niet stoer, zegt hij. ‘Uiteindelijk drijft het je tot waanzin. Je hebt schulden, maakt mensen om je heen kapot en voor je het weet ben je dood. Blijf gewoon nuchter zou ik zeggen.’

Yorick sluit zich daarbij aan: ‘Toen ik clean werd begon m’n leven echt te veranderen. Als je niet meer kan stoppen, meld je aan voor een kliniek. Werk aan jezelf en blijf op het goede pad’.

Hoofdfoto ter illustratie: Unsplash