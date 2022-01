Stadsbestuur komt vrijwilligersorganisaties tegemoet met subsidies

Het stadsbestuur heeft goed nieuws voor organisaties die zich inzetten (veelal met vrijwilligers) voor onder meer mantelzorg, eenzaamheid, seniorvriendelijke stad en mensen met een beperking. Het maakt van 2022 alsnog een overgangsjaar bij het toepassen van de nieuwe en bekritiseerde subsidieregeling ‘Samen sociaal en vitaal Den Haag’ (SSV). Dat betekent dat elke organisatie die in 2021 een subsidie heeft ontvangen en op grond van de subsidieregeling SSV een aanvraag heeft gedaan voor een jaar- of tendersubsidie voor 2022 deze in principe alsnog gehonoreerd zal krijgen.

‘De gemeenteraad heeft het stadsbestuur opgedragen om subsidies transparanter en eerlijker te verdelen dan in het verleden is gebeurd. Het college kreeg die opdracht op basis van het Rekenkamerrapport Eerlijk Delen. Daarom hebben wij in 2021 de subsidieregeling SSV geïntroduceerd. Het doel: gelijke kansen voor alle organisaties, ook voor organisaties die hun contacten in de politiek niét hebben. Plus: helder sturen op beleidsdoelstellingen’, legt wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid uit.

‘Wat wij echter eind vorig jaar moesten constateren, is dat die nieuwe subsidieregeling zowel in de uitvoering als in de uitwerking verre van perfect is. Daarom heb ik vorig jaar een herziening aangekondigd. Ik ben blij dat het nu zo ver is en dat wij de ruim 185.000 vrijwilligers en vele maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties tegemoet kunnen komen, zodat zij hun goede werk voor de stad kunnen voortzetten.’

Ruimte in begroting

De tegemoetkoming van het stadsbestuur betekent ook, dat waarschijnlijk enkele organisaties in 2022 een hoger bedrag aan subsidie ontvangen dan zij in 2021 hebben aangevraagd (en ontvangen). Dat is de consequentie van een motie die de gemeenteraad recent unaniem heeft aangenomen. Wethouder Kavita Parbhudayal houdt daarom voor dit overgangsjaar 2022 rekening met meerkosten.

Parbhudayal: ‘Het belangrijkste vind ik dat we organisaties die zo cruciaal zijn voor de stad tegemoet komen. De regeling SSV is de eerste tenderregeling in het sociaal domein en nieuw voor de stad. We zagen echter dat deze onvoldoende mogelijkheden voor maatwerk bood en tot ongewenste uitkomsten leidde. Daarom gaan we de regeling verbeteren.’

Het stadsbestuur zal de subsidieregeling ‘Samen sociaal en vitaal Den Haag’ door een externe, onafhankelijke en gespecialiseerde partij laten evalueren. Daarbij worden de partners in de stad betrokken en uitgenodigd hun inzichten en ervaringen te delen. Doel is om dan voor 2023 een verbeterde subsidieregeling te hebben die afrekent met de kinderziektes van nu.